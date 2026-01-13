Astronauta de la NASA cede el mando de la Estación Espacial Internacional y regresará antes de lo previsto

Un imprevisto de salud en la Estación Espacial Internacional obligó a la NASA y SpaceX a modificar la misión Crew-11 y reducir la tripulación activa.

Un problema médico en la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) obligó a la NASA a anticipar el retorno de cuatro astronautas, entre ellos el comandante Mike Fincke. La agencia no divulgó detalles sobre la identidad ni la condición de la persona afectada.

A las 11:35 (hora de Costa Rica) del lunes 12, Fincke, astronauta de la NASA y jefe de la ISS, entregó el comando de la estación al cosmonauta ruso Sergey Kud-Sverchkov. La decisión respondió al estado de salud de uno de los siete tripulantes que permanecían en el complejo orbital.

La transición de mando se transmitió en directo desde la ISS. Durante el acto, Fincke cedió formalmente la responsabilidad operativa a Kud-Sverchkov, quien asumió como nuevo líder de la Expedición 74.

El grupo que regresará a la Tierra lo integran Mike Fincke y Zena Cardman, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA; y Oleg Platonov, de la agencia rusa Roscosmos. Todos formaban parte de la misión Crew-11, desarrollada por la NASA en conjunto con SpaceX.

Según un comunicado oficial, el plan operativo cambió. La cápsula Dragon se desacoplará del módulo Harmony el miércoles por la tarde, según el horario del este de Estados Unidos. El aterrizaje ocurrirá cerca de la costa de California, menos de 12 horas después.

Equipos de apoyo de la NASA y SpaceX recuperarán la cápsula y a la tripulación en el océano Pacífico. Luego, los astronautas viajarán a California antes de regresar a sus respectivas agencias.

La agencia espacial estadounidense indicó que este episodio no tiene precedentes, ya que nunca antes ordenó el retorno anticipado de una tripulación de la ISS por un motivo médico. Las autoridades mantuvieron en reserva la información clínica.

Tras la salida del cuarteto, la tripulación de la ISS quedará reducida a tres personas: Chris Williams, de la NASA, y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, integrantes de la misión Soyuz MS-28.

Kud-Sverchkov señaló que, pese a los cambios, el trabajo en la estación continuará. Indicó que las tareas científicas y de mantenimiento seguirán según lo programado.

La llegada de nuevos astronautas está prevista hasta la misión Crew-12 de SpaceX, cuyo lanzamiento hacia la ISS se programó para febrero.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.