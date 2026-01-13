Ciencia

La estancia en la Estación Espacial Internacional modifica el sistema inmunitario de los astronautas

Qué ocurre en el cuerpo humano cuando vive fuera de la Tierra. Un estudio en la Estación Espacial Internacional revela cómo el espacio modifica el sistema inmunitario y activa cambios genéticos ligados a la salud

Por Silvia Ureña Corrales
Un hallazgo científico muestra que el ambiente espacial modifica redes moleculares humanas vinculadas con enfermedades crónicas y procesos celulares críticos.
Un hallazgo científico muestra que el ambiente espacial modifica redes moleculares humanas vinculadas con enfermedades crónicas y procesos celulares críticos.







Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

