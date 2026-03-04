Relojes inteligentes fallan al medir el sueño profundo: estudio revela diferencias

Estudio con 130 personas revela que relojes inteligentes pueden subestimar el sueño profundo y alterar datos clave del descanso.

Un estudio científico detectó limitaciones importantes en los relojes inteligentes para estimar el sueño. La investigación comparó los datos de un smartwatch con una prueba clínica especializada y encontró diferencias relevantes en varias mediciones.

El trabajo lo realizó la Unidad de Sueño del Servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

Comparación con la prueba médica de referencia

La investigación comparó el análisis de sueño de un Samsung Galaxy Watch 4 con el polisomnograma. Esta prueba clínica se utiliza en las Unidades de Sueño para diagnosticar trastornos del descanso.

El estudio incluyó a 130 personas sanas. El grupo estuvo compuesto por 54,6% mujeres y 45,4% hombres. La edad promedio fue de 33 años.

Los resultados mostraron diferencias dentro de límites clínicamente aceptados en algunas mediciones. El reloj inteligente distinguió entre sueño y vigilia con alta sensibilidad. Sin embargo, presentó una especificidad moderada para detectar el sueño.

Errores en fases del sueño

Las investigadoras señalaron que la identificación de las fases del sueño resultó menos precisa.

El análisis detectó que el smartwatch adelanta algunos minutos el inicio del sueño, el comienzo del sueño estable y el final del descanso.

El dispositivo también subestima el tiempo total de sueño. El error más marcado aparece en el sueño profundo, con una diferencia superior a 45 minutos.

Por otra parte, el reloj sobrestima ligeramente la eficiencia del sueño y el tiempo en fase REM.

El dispositivo también reporta más tiempo despierto durante la noche y más sueño ligero. En este último caso la diferencia supera los 37 minutos.

Las investigadoras señalaron que los usuarios no deben obsesionarse con los datos que ofrecen estos dispositivos.

Uso social y limitaciones

La neurofisióloga del Hospital Universitario Virgen Macarena, Alba Salazar, explicó que muchas personas otorgan demasiada credibilidad a la información de estos dispositivos.

La especialista indicó que es importante explicar cómo funcionan los relojes inteligentes y cuáles son sus limitaciones. También destacó la necesidad de informar a la población para evitar preocupación por los datos que aparecen cada mañana en la pantalla del reloj.

Utilidad para observar hábitos

A pesar de estas limitaciones, los expertos indicaron que estos dispositivos pueden ofrecer información útil sobre hábitos de sueño.

Los relojes permiten comparar noches o periodos de un paciente. Esa información brinda una visión general del patrón de descanso, aunque con limitaciones.

Salazar también señaló que existen modelos más recientes que podrían mejorar las estimaciones. No obstante, aún están lejos de la precisión del polisomnograma.

Recomendaciones para dormir mejor

La especialista recordó que el descanso adecuado es uno de los pilares básicos de la salud.

Entre las recomendaciones básicas destacan mantener horarios estables de sueño, evitar pantallas al menos una hora antes de acostarse, crear una rutina relajante previa y evitar siestas prolongadas.

También se aconseja evitar sustancias estimulantes durante la tarde o la noche.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.