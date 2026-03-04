Ciencia

Relojes inteligentes fallan al medir el sueño profundo: estudio revela diferencias

Investigación comparó un smartwatch con el polisomnograma y detectó errores importantes en la medición del sueño profundo y otras fases del descanso

Por Europa Press
Apple Watch SE 3
Estudio con 130 personas revela que relojes inteligentes pueden subestimar el sueño profundo y alterar datos clave del descanso. (Apple Watch SE 3/Cortesía)







