Reid Wiseman, piloto de Artemis II: ‘Pudimos ver todo el planeta de polo a polo y las auroras boreales; fue el momento más espectacular, nos dejó sin palabras’

Reid Wiseman, comandante de Artemis II, señala el logotipo de la NASA y la bandera de Estados Unidos en el exterior de la nave Orion, tras el amerizaje de la misión en el océano Pacífico.

El comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, describió como “el momento más espectacular” la vista de la Tierra desde la nave Orion durante el trayecto hacia la Luna, en una entrevista transmitida desde el espacio.

La anécdota surgió como respuesta a la primera pregunta del periodista Gio Benitez de la cadena ABC News, quien inició la conexión expresando su asombro por hablar con la tripulación mientras viajaba hacia la Luna. El comunicador les preguntó cómo se sentían y qué pasaba por sus mentes ante un momento histórico como ese.

Wiseman aprovechó primero para enviar un saludo a sus familias y explicó que estaban bastante lejos de la Tierra y aún no habían podido comunicarse con ellas. Después relató que, aproximadamente una hora antes de la entrevista, el control de misión en Houston reorientó la nave mientras el Sol se ocultaba detrás del planeta.

“Y no sé qué esperábamos ver todos en ese momento, pero podíamos ver todo el planeta de polo a polo. Podíamos ver África, Europa y, si mirabas con mucha atención, podías ver las auroras boreales. Fue el momento más espectacular y nos dejó sin palabras a los cuatro”, expresó el comandante durante la transmisión.

Durante la entrevista, los astronautas también relataron uno de los momentos de mayor tensión de la misión. Jeremy Hansen explicó que, menos de 20 minutos antes de realizar la maniobra de inyección translunar, recibieron una alerta de emergencia por una posible fuga en la cabina.

El astronauta indicó que por un momento pensaron en cancelar la maniobra, colocarse los trajes espaciales y buscar la forma de regresar a la Tierra en menos de un día. Sin embargo, el control de misión confirmó posteriormente que se trataba de una anomalía menor y la misión continuó según lo previsto.

La conversación también incluyó reflexiones sobre la perspectiva de observar la Tierra desde el espacio. Jeremy Hansen afirmó que, desde esa distancia, la humanidad se percibe como “un solo pueblo”, sin importar el origen o la apariencia de las personas. Añadió que las misiones espaciales muestran lo que los seres humanos pueden lograr cuando trabajan de forma conjunta.

La tripulación además compartió algunos detalles sobre la vida diaria dentro de la cápsula Orion. Glover comentó en tono de broma que asumió el papel de “plomero espacial” tras una falla inicial en el sistema del inodoro de la nave. Wiseman, por su parte, relató que la astronauta Christina Koch durmió suspendida boca abajo en el túnel de acoplamiento “como un murciélago”, debido a la falta de gravedad y al espacio reducido dentro de la nave.