Ciencia

Reid Wiseman, piloto de Artemis II: ‘Pudimos ver todo el planeta de polo a polo y las auroras boreales; fue el momento más espectacular, nos dejó sin palabras’

La tripulación relató desde el espacio uno de los momentos más impactantes de su viaje hacia la Luna

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Por Jailine González Gómez
Reid Wiseman, comandante de Artemis II, señala el logotipo de la NASA y la bandera de Estados Unidos en el exterior de la nave Orion, tras el amerizaje de la misión en el océano Pacífico.
Reid Wiseman, comandante de Artemis II, señala el logotipo de la NASA y la bandera de Estados Unidos en el exterior de la nave Orion, tras el amerizaje de la misión en el océano Pacífico. (Bill Ingalls/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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