Ciencia

Ratones en casa: las señales que no debe pasar por alto para evitar una plaga

Ruidos extraños, pequeños rastros y daños inesperados pueden ser las primeras señales de un problema que avanza sin que usted lo note

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Por Europa Press
Ruidos nocturnos, heces y cables dañados son algunas señales que alertan sobre la presencia de ratones dentro de una vivienda.
Ruidos nocturnos, heces y cables dañados son algunas señales que alertan sobre la presencia de ratones dentro de una vivienda. (ChatGPT /Generada con IA)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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