Ratones en casa: las señales que no debe pasar por alto para evitar una plaga

Ruidos nocturnos, heces y cables dañados son algunas señales que alertan sobre la presencia de ratones dentro de una vivienda.

La presencia de ratones en una vivienda representa mucho más que una molestia. Estos roedores suelen buscar refugio en interiores durante los meses más fríos del año, cuando encuentran calor, alimento y condiciones favorables para reproducirse.

Especialistas en control de plagas advierten que la aparición de un solo ejemplar ya justifica una intervención inmediata. La recomendación es aplicar una política de tolerancia cero para evitar que el problema crezca.

Además, expertos señalan que varios remedios caseros populares carecen de respaldo científico. Por esa razón, la prevención y el mantenimiento adecuado de la vivienda siguen siendo las medidas más efectivas.

¿Por qué aparecen ratones en las casas?

Los ratones y las ratas suelen acercarse a las viviendas cuando las temperaturas descienden, buscan espacios protegidos donde puedan alimentarse y resguardarse.

Su presencia no siempre está relacionada con problemas de limpieza. Una pequeña grieta, un desagüe sin protección o una bolsa de comida mal cerrada pueden facilitar su ingreso.

También ayuda a reducir el riesgo mantener las áreas exteriores libres de basura y evitar acumulaciones de agua.

Las señales que pueden indicar una infestación

Detectar el problema en sus primeras etapas resulta fundamental para evitar una expansión.

Entre los indicios más frecuentes destacan los ruidos nocturnos, la presencia de heces negras similares en tamaño a un grano de arroz y daños en muebles o cables.

También pueden aparecer manchas oscuras en paredes o pisos. En muchos casos, estos rastros permanecen ocultos detrás de muebles, falsos techos o tabiques.

Los mitos más comunes sobre los ratones

Diversos remedios difundidos en internet prometen ahuyentar ratones mediante olores como menta, lavanda o eucalipto.

Sin embargo, especialistas indican que estas alternativas no ofrecen resultados comprobados para mantener alejados a los roedores.

Tampoco los productos domésticos o soluciones caseras garantizan una eliminación duradera del problema.

Los expertos agregan que el uso inadecuado de rodenticidas puede generar riesgos para niños, mascotas y fauna silvestre. Además, su efectividad disminuye cuando no se identifica el origen de la infestación.

Qué medidas sí ayudan a controlar los ratones

La estrategia más efectiva combina prevención, limpieza y acciones de control.

Sellar accesos

Es recomendable tapar grietas, rendijas, desagües y otros puntos de entrada que permitan el acceso de los roedores.

Mantener el orden

Guardar alimentos en recipientes herméticos, cerrar correctamente los basureros y evitar la acumulación de cajas o residuos limita las fuentes de alimento y refugio.

Utilizar trampas o dispositivos de ultrasonido

Estas herramientas pueden ser útiles en situaciones leves. Su revisión debe realizarse de forma frecuente.

Buscar apoyo profesional

Cuando la infestación persiste, las empresas especializadas pueden inspeccionar la propiedad, identificar accesos, sellarlos y aplicar tratamientos adecuados.

Los riesgos de convivir con ratones

Los ratones pueden transmitir enfermedades como la leptospirosis y la salmonelosis.

También ocasionan daños materiales al roer cables eléctricos, tuberías, muebles y alimentos almacenados.

En situaciones más severas, el deterioro de instalaciones eléctricas puede aumentar el riesgo de cortocircuitos e incendios.

El impacto también alcanza zonas rurales y agrícolas, donde los roedores afectan cultivos y especies nativas si no se controlan oportunamente.

Cómo evitar que los ratones regresen

La prevención requiere vigilancia constante.

Los especialistas recomiendan no desechar restos de comida en el inodoro ni dejar basura fuera de los contenedores.

También aconsejan reparar fugas de agua, eliminar áreas húmedas, revisar falsos techos y mantener limpias tanto las áreas internas como las externas de la propiedad.

La implementación de programas de mantenimiento preventivo en viviendas y comunidades permite detectar focos tempranos y actuar antes de que se conviertan en una plaga.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.