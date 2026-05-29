Ciencia

Cinco remedios caseros para ahuyentar ratones del hogar sin usar químicos ni trampas

Conozca cinco remedios caseros que ayudan a ahuyentar ratones sin químicos ni trampas. Además, descubra las medidas de limpieza y prevención que recomiendan los expertos

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Por El Universal / México / GDA
Los expertos recomiendan repelentes naturales y acciones de limpieza para reducir la presencia de ratones y minimizar riesgos sanitarios.
Los expertos recomiendan repelentes naturales y acciones de limpieza para reducir la presencia de ratones y minimizar riesgos sanitarios. (ChatGPT /Generada con IA)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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