Cinco remedios caseros para ahuyentar ratones del hogar sin usar químicos ni trampas

Los expertos recomiendan repelentes naturales y acciones de limpieza para reducir la presencia de ratones y minimizar riesgos sanitarios.

La presencia de roedores en las viviendas representa un riesgo para la salud y puede afectar la estructura de los inmuebles. Aunque existen productos industriales para combatir estas plagas, también hay alternativas naturales que ayudan a mantener a los ratones lejos de los espacios habitados.

Los especialistas en manejo de plagas destacan que el control efectivo no depende únicamente de eliminar los ejemplares presentes. También requiere crear condiciones que dificulten su ingreso y permanencia.

Olores que ayudan a mantener alejados a los ratones

Los ratones poseen un sistema olfativo altamente desarrollado. Esta característica permite utilizar sustancias de uso cotidiano como repelentes naturales.

Menta y aceites esenciales

El aroma de la menta resulta especialmente molesto para los roedores. Una de las opciones consiste en colocar algodones impregnados con aceite esencial en puntos estratégicos de la vivienda para formar una barrera aromática.

Vinagre blanco

El vinagre blanco destaca por su fuerte olor y acidez. Estas propiedades alteran los rastros de feromonas que los ratones utilizan para desplazarse y orientarse dentro del hogar.

Pimienta y especias picantes

La capsaicina, presente en la pimienta y otras especias picantes, provoca irritación en las vías respiratorias de los roedores. Esta reacción favorece que abandonen las áreas tratadas.

Amoníaco

El olor del amoníaco puede simular la presencia de depredadores de mayor tamaño. Esa percepción genera una respuesta instintiva de alerta en los ratones y reduce la probabilidad de que permanezcan en el lugar.

Cebolla

La cebolla libera compuestos de azufre que funcionan como repelente natural. Sin embargo, requiere reemplazos frecuentes para conservar su efectividad.

La limpieza y el orden son claves para evitar infestaciones

Organismos como la Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos recomiendan priorizar medidas de exclusión y saneamiento antes que el uso de venenos. La entidad señala que estos productos pueden representar riesgos para mascotas y niños.

Por su parte, la Secretaría de Salud de México advierte que la acumulación de residuos orgánicos y el desorden en bodegas o áreas de almacenamiento favorecen la presencia de roedores.

Los expertos en saneamiento ambiental indican que mantener los espacios ordenados y sellar grietas superiores a seis milímetros reduce significativamente las posibilidades de infestación.

Riesgos para la salud

Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recuerdan que los roedores pueden transmitir enfermedades como la leptospirosis y el hantavirus.

Ante cualquier evidencia de actividad de ratones, las autoridades recomiendan realizar una limpieza profunda con productos desinfectantes para eliminar posibles patógenos presentes en las superficies.

Además, el almacenamiento de alimentos en recipientes herméticos elimina una de las principales fuentes de sustento para estas plagas y refuerza la efectividad de los métodos naturales de control.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.