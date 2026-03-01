¿Quiere que su cabello crezca más rápido? Estos son los cuidados que sí influyen en su crecimiento

Masajes, corte de puntas y buena alimentación apoyan un crecimiento capilar más saludable durante el año.

La decisión de llevar el cabello corto, midi o largo responde a un gusto personal. Esa preferencia cambia durante el año. Si en este momento desea sumar algunos centímetros, existen cuidados que pueden favorecer el crecimiento natural.

Las extensiones ofrecen un cambio inmediato. Sin embargo, quienes buscan estimular el crecimiento del cabello natural pueden aplicar rutinas específicas. No generan resultados milagrosos. Sí apoyan un desarrollo más saludable.

Según el sitio especializado Healthline, el cabello crece cerca de 1 centímetro por mes, lo que equivale a unos 10 cm en un año. Este ritmo varía por distintas condiciones. La edad, la alimentación deficiente y los cambios hormonales influyen. También afectan alteraciones en la tiroides, el embarazo, la menopausia y el estrés.

Una rutina de cuidado capilar constante y un estilo de vida saludable favorecen el crecimiento. Si existen condiciones médicas que interfieren, se recomienda consultar con especialistas y mantener paciencia durante el proceso.

Masajes en el cuero cabelludo

Extender el tiempo de lavado y realizar masajes circulares con las yemas de los dedos estimula la circulación sanguínea. Esta acción contribuye a nutrir el folículo piloso. También ayuda a disminuir la tensión asociada al estrés.

Cepillado diario en la mañana y la noche

El cepillado elimina residuos de productos y suciedad. Además activa la circulación en el cuero cabelludo. Se aconseja cepillar el cabello en la mañana y en la noche.

Es importante evitar el cepillado cuando el cabello está húmedo. En ese estado se vuelve más frágil. Se recomienda desenredar antes del lavado y no aplicar fuerza al peinar.

Uso moderado de secadora y plancha

La exposición frecuente al calor debilita la fibra capilar. El sitio especializado WebMd recomienda aplicar protector térmico antes de usar secadora o plancha. También sugiere reducir el tiempo de calor y evitar el uso diario.

Corte regular de puntas

Aunque parezca contradictorio, cortar las puntas ayuda a mantener el cabello sano. Las puntas concentran mayor daño y resequedad. Un corte periódico de puntas previene el quiebre y mejora la apariencia general.

Remedios naturales complementarios

Algunos ingredientes naturales se utilizan como apoyo. El aceite de ricino figura entre los más conocidos. El sitio All Things Hair indica que su concentración de ácido ricinoleico favorece la circulación en el cuero cabelludo. Esto fortalece las hebras y reduce el quiebre.

Se aplica en el cuero cabelludo durante 15 a 20 minutos. Luego se lava el cabello de forma habitual.

La cebolla también se emplea como ingrediente para preparar shampoo casero.

Estilo de vida y alimentación

El crecimiento del cabello depende del estado general de salud. Una alimentación balanceada aporta nutrientes esenciales. Algunos suplementos contienen vitaminas del complejo B como ácido fólico, biotina o vitamina B7 y vitamina B12. También incluyen vitamina E, hierro y zinc.

Evitar el fumado y atender el estrés forma parte del cuidado integral.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.