Ciencia

¿Quiere que su cabello crezca más rápido? Estos son los cuidados que sí influyen en su crecimiento

Edad, hormonas, alimentación y hábitos diarios influyen en el ritmo de crecimiento del cabello y pueden acelerarlo o frenarlo

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Masajes, corte de puntas y buena alimentación apoyan un crecimiento capilar más saludable durante el año.
Masajes, corte de puntas y buena alimentación apoyan un crecimiento capilar más saludable durante el año. (Stock/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcabellopelo
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.