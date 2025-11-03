Ciencia

Quedarse con sus hijos a la hora de dormir influye en su desarrollo emocional, según neuropsicólogo

Descubra por qué quedarse con sus hijos hasta que se duerman podría ser una de las decisiones más importantes para su bienestar emocional

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Bilbao explica por qué los niños necesitan compañía al dormir y cómo esto mejora su desarrollo y descanso.
Bilbao explica por qué los niños necesitan compañía al dormir y cómo esto mejora su desarrollo y descanso. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCSueñoNiños
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.