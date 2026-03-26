Ciencia

¿Qué tecnología permitirá que los astronautas sobrevivan a los 200 °C bajo cero del espacio?

Dos unidades de control térmico diseñadas en Europa actúan como el cerebro de la nave Orión. El sistema garantiza aire y agua en condiciones extremas

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Por Europa Press
Unidad de Control Térmico como la que viajará en la nave Orión, en las instalaciones de Airbus Crisa, en Tres Cantos, Madrid. EUROPA PRESS 26/3/2026
Ingenieros españoles fabricaron los dispositivos de soporte vital para la misión Artemis II. El equipo pesa 11 kg y regula la temperatura de la tripulación. (EUROPA PRESS/EUROPA PRESS)







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