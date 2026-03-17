La NASA permite enviar su nombre a la Luna en Artemis II: así puede registrarse paso a paso

Cualquier persona puede enviar su nombre a la Luna en Artemis II mediante un registro en línea habilitado por la NASA.

La NASA habilitó un registro abierto para que el público envíe su nombre a la Luna a bordo de la misión Artemis II. La información se almacenará en un dispositivo que viajará dentro de la nave Orion durante el recorrido espacial.

El proceso se realiza de forma digital y gratuita mediante plataformas oficiales en inglés y español. Los participantes deben ingresar sus datos básicos y crear un código personal que funcione como identificación dentro del sistema.

Una vez completado el formulario, el sistema genera una tarjeta de embarque virtual que confirma la inscripción. Este documento puede descargarse y conservarse como comprobante de participación.

La NASA indicó que los nombres se integrarán en una memoria digital que acompañará a la tripulación durante todo el vuelo. Esta acción permite que miles de personas formen parte simbólica de la misión sin necesidad de viajar.

Artemis II será la primera misión tripulada del programa lunar y llevará a cuatro astronautas en una travesía de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna. El objetivo principal es probar los sistemas de la nave Orion en condiciones de espacio profundo.

Durante el trayecto, la nave alcanzará más de 370.000 kilómetros de distancia desde la Tierra y permitirá recopilar información clave para futuras misiones. La NASA proyecta que estos datos faciliten el regreso humano a la superficie lunar.

La apertura del registro forma parte de una estrategia de participación ciudadana que busca acercar la exploración espacial al público global. La agencia recomienda completar el proceso antes del lanzamiento para asegurar la inclusión del nombre.

Esta iniciativa refuerza el componente de divulgación científica de Artemis II, una misión que también servirá como paso previo para futuras expediciones tripuladas a Marte.

Las personas interesadas pueden registrar su nombre en el sitio oficial en inglés (https://go.nasa.gov/artemisnames) o acceder a la versión en español en https://go.nasa.gov/TuNombreArtemis. El proceso es gratuito y permite generar una tarjeta de embarque virtual que acompañará simbólicamente la misión.