Ciencia

La NASA permite enviar su nombre a la Luna en Artemis II: así puede registrarse paso a paso

Miles de personas ya se suman a esta iniciativa espacial: conozca cómo incluir su nombre en un vuelo real hacia la Luna

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Por Silvia Ureña Corrales
Cualquier persona puede enviar su nombre a la Luna en Artemis II mediante un registro en línea habilitado por la NASA.
Cualquier persona puede enviar su nombre a la Luna en Artemis II mediante un registro en línea habilitado por la NASA. (NASA/NASA)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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