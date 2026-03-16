Esta es la agenda de la misión Artemis II de la NASA: así será el viaje de 10 días a la Luna previsto para abril

Tripulación principal y de respaldo de Artemis II posa frente al cohete SLS y la nave Orion durante su traslado a la plataforma 39B en el Centro Espacial Kennedy, Florida, el 17 de enero de 2026. La misión llevará astronautas alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.

La misión Artemis II de la NASA prevé un vuelo de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna, con una agenda que incluye verificación de sistemas de la nave Orion, maniobras de trayectoria, ejercicios de la tripulación y observaciones del satélite antes del regreso a la Tierra.

La tripulación estará integrada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen. Según el plan general de vuelo, unos ocho minutos después del despegue la nave Orion y sus ocupantes ya estarán en el espacio.

El primer día de la misión contempla la separación de Orion y la etapa interina de propulsión criogénica del resto del cohete SLS. Luego, esa etapa ejecutará varios encendidos para elevar la órbita de la nave, mientras la tripulación realizará una revisión completa de sistemas como el dispensador de agua, el inodoro y el sistema de remoción de dióxido de carbono. También está prevista una demostración de operaciones de proximidad con la etapa de propulsión como objetivo.

El segundo día incluirá la maniobra de inyección translunar, que colocará a Orion en la trayectoria hacia la Luna y también definirá su ruta de retorno a la Tierra. Después de ese encendido principal, la agenda prevé un periodo de adaptación al entorno espacial y una primera comunicación por video entre la tripulación y la Tierra.

Entre los días 3 y 5, la misión contempla correcciones de trayectoria, revisión de equipo médico, pruebas del sistema de comunicaciones de emergencia y preparación para las observaciones científicas del acercamiento lunar. En ese periodo, la tripulación también evaluará los trajes de supervivencia de Orion, diseñados para proteger a los astronautas durante el lanzamiento, el reingreso y eventuales emergencias.

El día 6 será el punto de mayor cercanía con la Luna y también el de mayor distancia respecto de la Tierra. El plan indica que Orion pasará entre 4.000 y 6.000 millas de la superficie lunar mientras rodea la cara oculta. Durante esa jornada, la tripulación dedicará la mayor parte del tiempo a tomar fotografías, grabar video y registrar observaciones sobre la superficie lunar.

La misión podría marcar además una distancia récord para una tripulación humana, según la fecha y la hora exactas del lanzamiento. El registro actual es de 248.655 millas y fue establecido en 1970 por la tripulación del Apollo 13.

El día 7 incluye la salida de la esfera de influencia lunar, una conversación entre científicos en tierra y la tripulación, y la primera corrección de trayectoria de retorno. Esa jornada será en gran parte de descanso para los astronautas.

Para el día 8, la agenda prevé dos demostraciones en Orion. La primera medirá la capacidad de la tripulación para resguardarse ante eventos de alta radiación, como llamaradas solares. La segunda pondrá a prueba la capacidad de pilotaje manual de la nave en varias maniobras de orientación.

El día 9 estará dedicado a la preparación del retorno. La tripulación repasará procedimientos de reingreso y amerizaje, ejecutará otra corrección de trayectoria y realizará pruebas de sistemas alternos de recolección de desechos y de prendas de compresión para reducir efectos de intolerancia ortostática al volver a la gravedad terrestre.

El décimo día se concentrará en el regreso seguro a la Tierra. Orion ejecutará una última corrección de trayectoria, separará el módulo de tripulación del módulo de servicio y realizará el reingreso atmosférico protegido por su escudo térmico. Después desplegará una secuencia de paracaídas para reducir la velocidad antes del amerizaje en el océano Pacífico, donde la esperarán equipos de la NASA y de la Marina de Estados Unidos.

De acuerdo con el documento de disponibilidad de misión para abril de 2026, las primeras ventanas de lanzamiento se abrirán el 1 de abril a las 6:24 p. m. EDT, el 2 de abril a las 7:22 p. m. EDT, el 3 de abril a las 8:00 p. m. EDT, el 4 de abril a las 8:53 p. m. EDT, el 5 de abril a las 9:40 p. m. EDT, el 6 de abril a las 10:36 p. m. EDT y el 30 de abril a las 6:06 p. m. EDT. Cada ventana tendrá una duración de 120 minutos.