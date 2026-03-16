Ciencia

Esta es la agenda de la misión Artemis II de la NASA: así será el viaje de 10 días a la Luna previsto para abril

La tripulación realizará pruebas de sistemas, correcciones de trayectoria y observaciones de la Luna antes del amerizaje en el Pacífico

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Por Jailine González Gómez
La misión Artemis II contempla 10 días de operaciones, con salida hacia la Luna en el segundo día y regreso a la Tierra en el décimo.
Tripulación principal y de respaldo de Artemis II posa frente al cohete SLS y la nave Orion durante su traslado a la plataforma 39B en el Centro Espacial Kennedy, Florida, el 17 de enero de 2026. La misión llevará astronautas alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. (Joel Kowsky/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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