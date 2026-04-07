Ciencia

¿Qué sigue para Artemis II tras el sobrevuelo lunar? Estas son las etapas restantes de la misión

La misión completa su hito en la Luna y entra en fase de retorno con maniobras, pruebas y preparación para el reingreso

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Por Jailine González Gómez
Tras el sobrevuelo lunar, Artemis II inicia su regreso. Los días 7 al 10 concentran maniobras, pruebas y el reingreso a la Tierra.
Tras el sobrevuelo lunar, Artemis II inicia su regreso. Los días 7 al 10 concentran maniobras, pruebas y el reingreso a la Tierra. (NASA/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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