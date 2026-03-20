Ciencia

Qué significa que su gato maúlle aunque tenga comida: claves que explican este comportamiento felino

El maullido en gatos no siempre indica hambre; expertos señalan factores emocionales y sociales que explican este comportamiento

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Por La Nación / Argentina / GDA
Los gatos desarrollaron distintos tipos de maullidos para comunicarse con las personas. Aplicaciones con inteligencia artificial intentan interpretar ese lenguaje.
El maullido felino responde a comunicación, estrés o necesidad de atención, incluso cuando el alimento está disponible. (Canva stock/Camilo Ospina de Pexels/rai de Getty Images)







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