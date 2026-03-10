Ciencia

Qué significa cuando su gato maúlla mucho y cómo entender sus señales

Investigaciones revelan que los gatos maúllan principalmente para comunicarse con los humanos, mientras nuevas aplicaciones intentan traducir esos sonidos

Por La Nación / Argentina / GDA
Los gatos desarrollaron distintos tipos de maullidos para comunicarse con las personas. Aplicaciones con inteligencia artificial intentan interpretar ese lenguaje.
Los gatos desarrollaron distintos tipos de maullidos para comunicarse con las personas. Aplicaciones con inteligencia artificial intentan interpretar ese lenguaje. (Canva stock/Camilo Ospina de Pexels/rai de Getty Images)







La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

