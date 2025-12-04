¿Por qué los gatos maullan más cuando su cuidador es hombre? Un estudio lo revela

Un grupo de científicos de la Universidad de Ankara, en Turquía, analizó el comportamiento de 31 gatos domésticos y descubrió que estos felinos emiten más maullidos al reencontrarse con tutores hombres en comparación con mujeres. La investigación se publicó en noviembre en la revista científica Ethology.

El estudio se centró en una situación común para los dueños de gatos: el momento en que regresan al hogar. Para recopilar los datos, los participantes colocaron una cámara en el pecho y grabaron los primeros minutos tras ingresar a sus viviendas.

Los investigadores se enfocaron en los primeros 100 segundos de cada grabación. Durante ese tiempo, evaluaron 22 comportamientos distintos, como ronroneos, bostezos y vocalizaciones. Uno de los principales hallazgos fue que los gatos maullaron en promedio 4,3 veces cuando saludaban a cuidadores hombres, mientras que con mujeres lo hicieron solo 1,8 veces.

La diferencia se mantuvo sin importar la raza, edad o sexo del animal. Los científicos sugirieron que esto podría estar relacionado con la forma en que los hombres interactúan con sus mascotas, ya que tienden a hablar menos con ellas en comparación con las mujeres. Por esta razón, los gatos utilizarían el maullido como una herramienta más activa para captar la atención masculina.

Además del maullido, los gatos mostraron otros comportamientos al reencontrarse con sus tutores. Los frotamientos corporales indicaron una intención de acercamiento amigable, mientras que señales como erizamiento del pelo o arañazos podrían estar asociadas a tensión o incomodidad.

Estas conductas resaltan la complejidad del lenguaje corporal felino y la diversidad de formas que los gatos utilizan para relacionarse con los seres humanos. No obstante, los autores recordaron que la muestra del estudio fue pequeña y se limitó a un solo país, por lo que se requieren más investigaciones para determinar si estos patrones se repiten en otras regiones del mundo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.