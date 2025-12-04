Ciencia

¿Por qué los gatos maullan más cuando su cuidador es hombre? Un estudio lo revela

Un análisis científico sugiere que los gatos vocalizan más cuando quien entra en casa es un hombre. El hallazgo podría revelar diferencias en la forma de interacción según el género del tutor

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos turcos observaron más maullidos en gatos al saludar a cuidadores hombres que a mujeres
Científicos turcos observaron más maullidos en gatos al saludar a cuidadores hombres que a mujeres (Canva/Canva)







