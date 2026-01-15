Ciencia

Qué revelaron los telescopios más avanzados del mundo tras analizar el cometa 3I/ATLAS

Los principales telescopios del mundo analizaron el cometa interestelar 3I/ATLAS. Los estudios científicos descartaron señales artificiales y confirmaron un origen natural

Por El Comercio / Perú / GDA
3I/ATLAS pasó cerca del Sol. Su antigüedad y elementos químicos refuerzan su origen interestelar, según estudios recientes.
El raro cometa 3I/ATLAS fue observado por radiotelescopios y misiones espaciales. Los datos no revelaron tecnofirmas y reforzaron la hipótesis natural. Imagen con fines ilustrativos. (Canva/Canva)







