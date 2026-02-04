Ciencia

Qué revelan las momias de niños incas halladas en Perú y su papel como mensajeros rituales

Un análisis científico expone cómo niños sacrificados en la capacocha fueron manipulados tras la muerte y usados como figuras rituales en los Andes

Por O Globo / Brasil / GDA
Tomografías a momias infantiles incas revelan golpes mortales, enfermedades previas y evidencia de momificación intencional en rituales de capacocha.
Tomografías a momias infantiles incas revelan golpes mortales, enfermedades previas y evidencia de momificación intencional en rituales de capacocha. (Dagmara Socha/Dagmara Socha)







