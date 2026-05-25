Ciencia

Qué revela la psicología sobre las personas que desvían la mirada al hablar y no por timidez

La psicología explica que este gesto puede relacionarse con concentración, emociones, cultura o mecanismos de protección

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Por La Nación / Argentina / GDA
Apartar la mirada durante una conversación puede ayudar al cerebro a pensar, manejar emociones o mostrar respeto según la cultura.
Apartar la mirada durante una conversación puede ayudar al cerebro a pensar, manejar emociones o mostrar respeto según la cultura. (ChatGPT/Generada con IA)







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