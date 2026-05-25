Qué revela la psicología sobre las personas que desvían la mirada al hablar y no por timidez

Apartar la mirada durante una conversación puede ayudar al cerebro a pensar, manejar emociones o mostrar respeto según la cultura.

Desviar la mirada durante una conversación no siempre refleja inseguridad o falta de confianza. La psicología y la neurociencia sostienen que este gesto puede responder a procesos mentales complejos, factores culturales o mecanismos de protección emocional.

Aunque muchas personas interpretan la falta de contacto visual como una señal de nerviosismo, especialistas advierten que apartar la vista también ayuda al cerebro a concentrarse y procesar información.

La teoría de la lateralidad ocular respalda esta explicación. El concepto plantea que desviar la mirada permite acceder a recuerdos, construir ideas o encontrar palabras con mayor facilidad. El gesto no implica desinterés. Más bien, actúa como un apoyo para el pensamiento.

El significado cambia según la cultura

La interpretación de este comportamiento también depende del contexto cultural.

Un estudio de la Universidad Nacional de San Francisco señaló diferencias marcadas entre sociedades occidentales y culturas colectivistas asiáticas. En muchos países de Occidente, evitar la mirada directa suele asociarse con evasión o inseguridad.

En varias culturas orientales ocurre lo contrario. Allí, evitar el contacto visual representa una muestra de respeto, modestia y deferencia hacia la otra persona.

Los especialistas consideran clave entender estas diferencias para evitar interpretaciones equivocadas sobre personas de distintos entornos culturales.

La neurociencia relaciona el gesto con protección emocional

Desde la neurociencia, los expertos explican que apartar la mirada también ayuda a manejar emociones intensas.

Un estudio publicado en el Journal of Behavioral Research and Therapy indicó que el 85% de los participantes redujo el contacto visual al hablar de temas personales o delicados.

En esos casos, el gesto permite tomar distancia emocional, controlar la vulnerabilidad y disminuir la intensidad de la conversación.

También puede reflejar jerarquías sociales

La psicología contempla otra posibilidad. En algunas interacciones sociales, evitar la mirada puede expresar sumisión o reconocimiento de autoridad.

El contacto visual transmite información sobre poder, seguridad y dominio. Cuando ese vínculo visual se rompe, puede surgir una señal inconsciente de respeto o una forma de evitar confrontaciones.

Los expertos también aclaran que una mirada esquiva puede aparecer en situaciones de culpa o incomodidad. Sin embargo, advierten que este comportamiento no constituye una prueba definitiva de deshonestidad.

La recomendación consiste en analizar la conducta junto con otros elementos como el tono de voz, las expresiones faciales y el lenguaje corporal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.