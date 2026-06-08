Ciencia

¿Qué revela la psicología sobre las personas que aman a los perros? Un estudio explica el fuerte vínculo con sus mascotas

Un estudio de psicología explica qué significa amar profundamente a los perros, cuáles son los beneficios emocionales de ese vínculo y cuándo puede convertirse en una conducta poco saludable

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Especialista analizó por qué muchas personas desarrollan fuertes lazos con sus perros y cuáles son los beneficios psicológicos asociados.
Especialista analizó por qué muchas personas desarrollan fuertes lazos con sus perros y cuáles son los beneficios psicológicos asociados. (ChatGPT/Generada con IA)







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