¿Qué revela la psicología sobre las personas que aman a los perros? Un estudio explica el fuerte vínculo con sus mascotas

Especialista analizó por qué muchas personas desarrollan fuertes lazos con sus perros y cuáles son los beneficios psicológicos asociados.

Para muchas personas, los perros representan mucho más que una simple compañía. En numerosos hogares forman parte de la familia y ocupan un lugar importante en la vida diaria. Desde la psicología, este apego tiene explicaciones relacionadas con las necesidades emocionales y los vínculos afectivos.

La psicóloga y adiestradora canina Vanessa Carral analizó la relación entre las personas y sus mascotas en un estudio publicado en Society & Animals Journal, información recopilada por la revista Hola!

Según la especialista, el fuerte lazo que une a muchas personas con sus perros responde a la búsqueda de un amor percibido como puro e incondicional.

La investigadora señaló que los animales suelen ofrecer afecto sin condiciones. Desde esa perspectiva, los perros mantienen su cercanía con sus dueños en distintas circunstancias, ya sea durante momentos de alegría, tristeza, éxito o fracaso.

Uno de los aspectos que destacó el estudio es que el cariño hacia un perro no implica conductas antisociales. Por el contrario, la psicóloga indicó que se trata de un sentimiento habitual y compatible con una vida social normal.

Además, compartir la vida con una mascota puede aportar beneficios emocionales. Entre ellos mencionó una mayor sensación de compañía, así como la percepción de sentirse querido y necesitado. Estos factores pueden contribuir a reducir los sentimientos de soledad.

Psicología y perros: cuándo el amor por las mascotas es saludable

Vanessa Carral Portilla es licenciada en Psicología por la UNED de Madrid y posee una maestría en Psicología General Sanitaria.

En 2009 fundó junto con una socia la entidad Doctor Animal, organización especializada en intervenciones asistidas con animales.

La especialista también abordó los límites de la relación entre las personas y sus mascotas. Explicó que el amor hacia los animales resulta positivo y saludable cuando se desarrolla de forma equilibrada.

No obstante, advirtió que existen casos en los que ese vínculo puede dejar de ser saludable. Según indicó, cuando el afecto hacia los animales adquiere características patológicas, la situación puede estar más relacionada con una obsesión que con una expresión de amor.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.