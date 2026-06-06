Ciencia

A qué edad envejece un perro según su raza y tamaño, según la ciencia

La vejez en los perros no llega a la misma edad para todos. La raza, el tamaño y otros factores influyen en este proceso

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Por La Nación / Argentina / GDA
Razas pequeñas y grandes envejecen a ritmos distintos. Un estudio identificó cuándo inicia la vejez y los problemas de salud más comunes.
Razas pequeñas y grandes envejecen a ritmos distintos. Un estudio identificó cuándo inicia la vejez y los problemas de salud más comunes. (ChatGPT/Generada con IA)







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