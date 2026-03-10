Qué pasa si calienta comida en envases de plástico en el microondas y por qué expertos piden precaución

No todos los recipientes de plástico resisten el calor del microondas. Algunos pueden liberar compuestos asociados con problemas de salud.

Calentar alimentos en recipientes de plástico dentro del microondas puede implicar riesgos para la salud, especialmente cuando el material no está diseñado para soportar altas temperaturas.

El plástico forma parte de muchos objetos de uso cotidiano. Aparece en recipientes para almacenar alimentos, envases para llevar comida o botellas de agua. Su practicidad hace que muchas personas lo utilicen también para calentar comida en el microondas.

Sin embargo, no todos los plásticos son aptos para el calor, lo que puede provocar la liberación de compuestos químicos hacia los alimentos.

Cómo saber si un recipiente de plástico es seguro para microondas

La forma más segura de identificar un recipiente adecuado consiste en revisar la etiqueta del fabricante.

Los envases aptos para microondas deben cumplir con pruebas de seguridad establecidas por la Food and Drug Administration (FDA).

Los recipientes adecuados suelen incluir alguno de estos elementos:

Símbolo de ondas de microondas

La frase “apto para microondas”

El número 5 dentro del triángulo de reciclaje, que identifica al polipropileno (PP)

Si el recipiente no tiene estas indicaciones, se recomienda evitar su uso en este electrodoméstico.

El portal especializado Chemical Safety Facts señala varias recomendaciones para calentar alimentos en microondas:

Evitar plásticos desechables de comidas congeladas o envases para llevar comida de restaurantes.

de comidas congeladas o envases para llevar comida de restaurantes. No utilizar botellas de agua ni envases de helados, mantequilla o yogur .

. No cerrar el recipiente por completo. Es preferible dejar la tapa entreabierta para permitir que circule el calor.

Riesgos de calentar comida en recipientes de plástico

Los plásticos se fabrican a partir de derivados del petróleo. Estos materiales contienen polímeros y aditivos que les otorgan color, flexibilidad y resistencia.

Un artículo publicado en The American Journal of Medicine analizó compuestos presentes en envases plásticos, entre ellos:

Bisfenol A (BPA)

Ftalatos

Estos compuestos se consideran disruptores endocrinos. Esto significa que pueden alterar el funcionamiento hormonal del organismo.

Investigaciones los relacionan con posibles efectos en la salud como:

Obesidad

Diabetes

Problemas reproductivos

Infertilidad masculina

El riesgo surge cuando los alimentos permanecen en contacto con ciertos plásticos, especialmente bajo condiciones de calor. Esto puede favorecer que sustancias químicas migren hacia la comida.

Incluso algunos recipientes etiquetados como libres de BPA pueden liberar compuestos similares, como bisfenol S (BPS) o bisfenol F (BPF) cuando se exponen a altas temperaturas dentro del microondas.

Plásticos que no se recomiendan para usar en el microondas

En la cocina existen varios tipos de plástico de uso común que no son adecuados para calentar alimentos en microondas:

Tereftalato de polietileno (PET o PETE): presente en botellas de refrescos y envases de aceite.

presente en botellas de refrescos y envases de aceite. Polietileno de alta densidad (HDPE): utilizado en jarras de agua o envases de detergente.

utilizado en jarras de agua o envases de detergente. Polietileno de baja densidad (LDPE): común en bolsas plásticas y empaques flexibles.

común en bolsas plásticas y empaques flexibles. Polipropileno (PP): aparece en tapas de biberón, envases de yogur o cápsulas de café.

aparece en tapas de biberón, envases de yogur o cápsulas de café. Poliestireno (PS): usado en envases desechables para comida.

Cuando estos materiales se someten a temperaturas elevadas, el calor del microondas puede liberar BPA, ftalatos, BPS o BPF, que luego pueden adherirse a los alimentos.

Por esta razón, especialistas recomiendan utilizar recipientes de vidrio o cerámica para calentar comida en el microondas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.