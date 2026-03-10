Ciencia

Qué pasa si calienta comida en envases de plástico en el microondas y por qué expertos piden precaución

Algunos plásticos pueden liberar sustancias químicas cuando se calientan en el microondas. Expertos explican cuáles evitar y qué envases usar

Por El Universal / México / GDA
No todos los recipientes de plástico resisten el calor del microondas. Algunos pueden liberar compuestos asociados con problemas de salud.
No todos los recipientes de plástico resisten el calor del microondas. Algunos pueden liberar compuestos asociados con problemas de salud.







El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

