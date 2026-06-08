Ciencia

¿Qué le pasa a su cerebro cuando mira un eclipse? La ciencia revela los cambios que pueden ocurrir durante el evento

Investigador de la Universidad Complutense de Madrid explica los procesos biológicos y las regiones del cerebro que se activan con este fenómeno

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Por Europa Press
Foto de ARCHIVO) Gente con gafas de sol. Obervación eclipse solar. REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/6/2026
El cerebro responde a los eclipses liberando dopamina y disminuyendo la rumiación, lo que genera una intensa tensión cognitiva por aprender. (GOBIERNO/GOBIERNO)







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