Ciencia

¿Qué hace que las ballenas de Groenlandia vivan 200 años? Un nuevo estudio lo explica

Un estudio revela que una proteína activada por el frío permite a la ballena de Groenlandia vivir más de 200 años. El hallazgo explica su resistencia al cáncer y abre nuevas líneas sobre longevidad humana

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos hallaron una proteína activada por bajas temperaturas que protege el ADN de la ballena de Groenlandia y explica su vida de más de dos siglos. Imagen con fines liustrativos.
Científicos hallaron una proteína activada por bajas temperaturas que protege el ADN de la ballena de Groenlandia y explica su vida de más de dos siglos. Imagen con fines liustrativos. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCballenas de Groenlandiaballenascáncer
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.