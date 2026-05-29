Ciencia

¿Qué genes aumentan el riesgo de psicosis posparto? Un estudio identifica una pista clave

Investigación halló que una parte importante del riesgo de psicosis posparto está vinculada con factores hereditarios

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Por Jailine González Gómez
Investigación encontró una fuerte influencia genética en la psicosis posparto e identificó al gen HMGCR como factor de riesgo.
Investigación encontró una fuerte influencia genética en la psicosis posparto e identificó al gen HMGCR como factor de riesgo. (Canva stock/Oksana Kovach de Alamy/PonyWang de Getty Images Signature)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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