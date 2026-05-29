¿Qué genes aumentan el riesgo de psicosis posparto? Un estudio identifica una pista clave

Investigación encontró una fuerte influencia genética en la psicosis posparto e identificó al gen HMGCR como factor de riesgo.

La psicosis posparto, una condición psiquiátrica poco frecuente pero grave que aparece después del parto, tiene una fuerte base genética. Esa es la principal conclusión de un estudio publicado en la revista Molecular Psychiatry, que analizó tanto variantes genéticas comunes como variantes raras para entender por qué algunas mujeres desarrollan este trastorno.

La psicosis posparto afecta aproximadamente a una o dos madres por cada mil nacimientos. Suele aparecer en los primeros días o semanas después del parto y puede manifestarse con síntomas como episodios de manía, depresión con características psicóticas, alteraciones del pensamiento, irritabilidad y trastornos del sueño. Según los investigadores, la condición requiere atención médica inmediata debido a los riesgos que implica para la salud de la madre.

Para estudiar su origen genético, el equipo utilizó registros nacionales de Suecia y datos genómicos del programa estadounidense All of Us Research Program. En total, evaluó información de más de 1,6 millones de madres en los análisis familiares y cientos de casos con secuenciación completa del genoma.

Los resultados mostraron que la heredabilidad de la psicosis posparto alcanza un 55% cuando se analiza mediante relaciones familiares. Cuando los investigadores estimaron la influencia de variantes genéticas comunes presentes en todo el genoma, la cifra fue de 46%. Estos datos indican que una parte sustancial del riesgo está relacionada con factores hereditarios.

El análisis también buscó variantes raras capaces de producir efectos biológicos más fuertes. Allí apareció un gen destacado: HMGCR. Los investigadores encontraron que variantes raras potencialmente dañinas en este gen estaban asociadas con un mayor riesgo de desarrollar psicosis posparto.

Posteriormente, el equipo examinó bases de datos con cientos de miles de participantes para explorar si ese mismo gen estaba relacionado con otros trastornos. Los resultados mostraron asociaciones entre variantes perjudiciales de HMGCR y diagnósticos como demencia vascular y algunos trastornos mentales no especificados.

Además, el estudio identificó coincidencias parciales entre genes vinculados con la psicosis posparto y genes previamente relacionados con trastorno bipolar, esquizofrenia y varias enfermedades autoinmunes. Esto sugiere que existen mecanismos biológicos compartidos entre estas condiciones, aunque la psicosis posparto mantiene características genéticas propias.

Los autores señalan que estos hallazgos ofrecen una base para comprender mejor la biología de la enfermedad y orientar futuras investigaciones sobre posibles tratamientos. El trabajo fue realizado por investigadores de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, junto con colaboradores de Suecia, Dinamarca y Países Bajos.