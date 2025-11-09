Ciencia

¿Cómo prevenir la depresión posparto? Un análisis de sangre promete predecir el riesgo

Los científicos están aprendiendo más sobre esta complicación frecuente del parto. Los tratamientos están mejorando y los médicos pueden realizar pruebas para detectar marcadores biológicos que indican un mayor riesgo

EscucharEscuchar
Por Michele Cohen Marrill / Knowable en Español
Depresión posparto
La depresión posparto es una de las complicaciones más comunes del parto. Un análisis de sangre durante el embarazo podría identificar a las mujeres con riesgo de padecer este trastorno. Imagen ilustrativa tomada de redes sociales.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Knowable en EspañolDepresión pospartoMaternidadAnálisis de sangre

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.