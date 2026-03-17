Ciencia

¿Qué explica la psicopatía? Estudio vincula rasgos con menor grosor de la corteza cerebral

Investigación con 125 hombres detectó cambios en la corteza cerebral vinculados con impulsividad y falta de empatía

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos relacionan la psicopatía con menor grosor de la corteza cerebral en zonas clave del control emocional.
Científicos relacionan la psicopatía con menor grosor de la corteza cerebral en zonas clave del control emocional. (Canva stock/KatarzynaBialasiewicz de Getty Images/Sebastian Moldoveanu's Images)







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