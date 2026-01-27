Ciencia

¿Qué es la Teoría del Caos y por qué limita las predicciones del universo?

La Teoría del Caos explica por qué sistemas regidos por leyes matemáticas pueden ser impredecibles. Desde el clima hasta el Universo, pequeñas variaciones alteran grandes resultados

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La Teoría del Caos revela cómo mínimas variaciones iniciales generan resultados imprevisibles en sistemas como el clima, la astronomía y el cuerpo humano.
La Teoría del Caos revela cómo mínimas variaciones iniciales generan resultados imprevisibles en sistemas como el clima, la astronomía y el cuerpo humano. ( Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCTeoría del Caos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.