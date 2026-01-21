NASA desmiente teoría viral sobre una supuesta pérdida de gravedad en la Tierra el 12 de agosto

Una versión viral alertó sobre una pérdida de gravedad en la Tierra. La NASA negó el rumor y confirmó que el 12 de agosto solo habrá un eclipse solar total.

La NASA negó una teoría viral que aseguró que la Tierra perdería su gravedad durante siete segundos el próximo 12 de agosto. La agencia espacial calificó la afirmación como falsa y descartó cualquier posibilidad de un evento de ese tipo. También negó la existencia de un supuesto Proyecto Ancla.

La especulación circuló con fuerza en redes sociales. El contenido indicaba que el planeta sufriría una pérdida total de gravedad por algunos segundos. Según esa versión, el hecho provocaría un caos global sin precedentes.

La teoría incluso mencionó cifras alarmantes. Aseguró que el fenómeno causaría 40 millones de muertes por caídas. También afirmó que la NASA destinaba $89.000 millones a un plan secreto para reducir daños.

Un portavoz de la agencia espacial aclaró que nada de eso ocurrirá. Explicó que la gravedad terrestre depende directamente de la masa del planeta. Para que la Tierra perdiera su atracción gravitatoria, tendría que perder una parte significativa de su masa.

Esa pérdida implicaría la desaparición de componentes esenciales. Entre ellos, el núcleo, el manto, la corteza, los océanos y la atmósfera. Los expertos señalaron que un escenario así no tiene sustento científico.

Sobre la fecha mencionada, la NASA confirmó que el 12 de agosto sí habrá un evento astronómico real. Ese día se registrará un eclipse solar total. Sin embargo, aclaró que el fenómeno no altera la gravedad del planeta.

La agencia explicó que la atracción gravitacional del Sol y la Luna genera las mareas. Ese proceso es natural y ampliamente estudiado. Un eclipse no provoca cambios inusuales en esa interacción.

La NASA atribuyó la versión viral a una teoría de conspiración sin base científica. Indicó que la desinformación se difundió por desconocimiento del funcionamiento de la gravedad.

Ante la cercanía del eclipse, la agencia recordó las medidas de seguridad para su observación. Recomendó el uso de gafas de eclipse certificadas para evitar daños oculares.

Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede causar lesiones permanentes en la vista. La observación a simple vista solo es segura durante la fase de totalidad.

Una vez que el Sol reaparece, aunque sea parcialmente, es necesario volver a usar protección ocular. Esa medida protege la salud visual durante todo el evento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.