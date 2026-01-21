Ciencia

NASA desmiente teoría viral sobre una supuesta pérdida de gravedad en la Tierra el 12 de agosto

La agencia espacial aclaró que la gravedad terrestre no puede desaparecer y explicó qué ocurrirá realmente durante el eclipse solar total anunciado para el 12 de agosto

Por O Globo / Brasil / GDA
Una versión viral alertó sobre una pérdida de gravedad en la Tierra. La NASA negó el rumor y confirmó que el 12 de agosto solo habrá un eclipse solar total.
Una versión viral alertó sobre una pérdida de gravedad en la Tierra. La NASA negó el rumor y confirmó que el 12 de agosto solo habrá un eclipse solar total.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

