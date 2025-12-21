NASA capta imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS durante su paso cerca del Sol

Parker Solar Probe captó imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS cuando pasó cerca del Sol y quedó oculto para la observación terrestre. Imagen con fines ilustrativos.

La sonda Parker Solar Probe de la NASA observó el cometa interestelar 3I/ATLAS entre el 18 de octubre y el 5 de noviembre de 2025. El registro se realizó mediante el instrumento WISPR, que captó cerca de 10 imágenes diarias del objeto mientras la nave se alejaba del Sol tras su vuelo solar número 25, ocurrido el 15 de setiembre.

Las imágenes preliminares mostraron al cometa desplazándose detrás del Sol desde la perspectiva de la nave. En ese momento, 3I/ATLAS se ubicó cerca de su punto más cercano al astro, a una distancia aproximada de 130 millones de millas, justo fuera de la órbita de Marte. Esta posición impidió su observación desde la Tierra debido a la cercanía aparente con el Sol, según explicó la NASA.

Cometa interestelar 3I/ATLAS

El material captado permitió a los científicos analizar el cometa durante un periodo en el que resultó invisible para los telescopios terrestres. Los datos aún requirieron calibración y procesamiento final, ya que la presencia de luz solar dispersa y las variaciones en los tiempos de exposición generaron cambios aparentes en el brillo del objeto.

El equipo científico encargado de WISPR continuó trabajando en la corrección de estos factores. El objetivo consistió en obtener imágenes finales que faciliten un estudio más preciso de este visitante procedente del espacio interestelar.

cometa 3I/ATLAS

El cometa 3I/ATLAS fue descubierto en julio por el telescopio ATLAS, un proyecto financiado por la NASA y ubicado en Río Hurtado, Chile. Se trató del tercer objeto conocido originado fuera del sistema solar que atravesó el vecindario cósmico cercano.