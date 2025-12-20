Ciencia

Científicos detectan en el cometa interestelar 3I/ATLAS un ‘jet periódico’ nunca antes observado

El hallazgo en el cometa interestelar 3I/ATLAS, realizado desde España, confirmó su rotación y permitió comparar su actividad con la de los cometas del Sistema Solar

Por El Comercio / Perú / GDA
3I/ATLAS desafía las leyes conocidas y revive una antigua historia de ciencia ficción sobre un cometa con secretos alienígenas.
Un estudio confirmó la existencia de un jet periódico en 3I/ATLAS y aportó datos clave sobre su rotación y actividad. Imagen con fines ilustrativos. (DANIEL ROLAND/AFP)







