Cuándo y dónde ver el cometa interestelar 3I/ATLAS: así puede seguirlo en vivo

3I/ATLAS, el tercer visitante interestelar conocido, se acercará a la Tierra este viernes. Científicos destacan su valor para estudiar cometas formados fuera del sistema solar. Imagen con fines ilustrativos.

El cometa interestelar 3I/ATLAS, el tercero confirmado que llega desde fuera del sistema solar, alcanzó este viernes 19 de diciembre de 2025 su máximo acercamiento a la Tierra.

Aunque el cometa no será visible a simple vista debido a su bajo brillo, su paso permitirá a la comunidad científica estudiar la composición de cometas formados alrededor de otras estrellas. El evento podrá seguirse mediante telescopios profesionales y transmisiones en línea abiertas al público.

El 3I/ATLAS es apenas el tercer objeto interestelar identificado, después de 1I/‘Oumuamua y el cometa 2I/Borisov. Su órbita es hiperbólica, lo que confirma que no está ligado al Sol y que solo atravesará el sistema solar una vez antes de regresar al espacio interestelar.

El objeto fue descubierto el 1.º de julio de 2025 por el sistema de sondeo ATLAS, en Chile, con financiamiento de la NASA. El análisis posterior permitió recuperar observaciones previas de mediados de junio, lo que ayudó a precisar su trayectoria.

Distancia, órbita y valor científico

Datos de la NASA indican que el cometa alcanzó su punto más cercano al Sol a finales de octubre de 2025, a unas 1,4 unidades astronómicas. Desde entonces se aleja y cruza la región exterior del sistema solar. Durante su mayor cercanía a la Tierra se mantendrá a casi el doble de la distancia media entre el planeta y el Sol.

Especialistas en ciencia planetaria señalan que cada medición de este viajero interestelar permite comparar la química de otros discos protoplanetarios con la del sistema solar. El análisis de gases, polvo y estructura aporta información clave sobre cómo se forman y evolucionan sistemas planetarios en otras estrellas.

Modelos dinámicos coinciden en que el acercamiento mínimo ocurrió este viernes 19 de diciembre de 2025 a la 1 a. m. EST, equivalente a las 6 a.m. UTC.

La aproximación del cometa podrá seguirse en directo por Internet. El Proyecto Telescopio Virtual ofrecerá una retransmisión gratuita con imágenes en tiempo real captadas desde sus observatorios robóticos en Manciano, Italia, el 20 de diciembre a las 4 a.m. UTC (esto mientras el tiempo lo permita).

También estarán disponibles simuladores y mapas interactivos. Entre ellos figura NASA Eyes on the Solar System, que permite visualizar en 3D la órbita y la distancia del cometa, así como servicios con cartas de cielo dedicadas al 3I/ATLAS.

Sin riesgo para la Tierra

Las agencias espaciales reiteran que el cometa no representa peligro alguno. Su paso ocurre a cientos de veces la distancia entre la Tierra y la Luna, muy por encima de las órbitas planetarias interiores.

La NASA señala que el objeto no se aproximará de forma significativa a ningún planeta y que la dinámica del sistema solar permanecerá sin cambios durante y después del sobrevuelo. Además, los análisis confirman que se trata de un cometa natural, con características coherentes en color, velocidad y emisiones gaseosas.

Recomendaciones para aficionados

Guías especializadas coinciden en que el público general no podrá ver el cometa sin instrumentos avanzados. Para observadores experimentados se recomiendan telescopios de 10 a 12 pulgadas, monturas bien alineadas y técnicas de astrofotografía con exposiciones largas.

Para quienes no cuenten con equipo, la opción más práctica será seguir las transmisiones en directo y los simuladores interactivos, que permiten acompañar el paso del cometa desde distintas perspectivas del sistema solar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.