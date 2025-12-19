Ciencia

Cuándo y dónde ver el cometa interestelar 3I/ATLAS: así puede seguirlo en vivo

Un cometa que proviene de otra estrella atraviesa el sistema solar y despierta el interés de la ciencia mundial. Conozca por qué este visitante interestelar es único y cómo seguir su paso en vivo desde la Tierra

Por El Comercio / Perú / GDA
El cometa 3I/ATLAS sorprendió al brillar tras el Sol y planteó dudas sobre su origen interestelar [Imagen con fines ilustrativos].
3I/ATLAS, el tercer visitante interestelar conocido, se acercará a la Tierra este viernes. Científicos destacan su valor para estudiar cometas formados fuera del sistema solar. Imagen con fines ilustrativos. (Canva/Canva)







