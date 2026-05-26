Ciencia

Qué es la caminata del granjero: el ejercicio que arrasa en el mundo ‘fit’, fortalece todo el cuerpo y mejora el equilibrio

Esta práctica replica un movimiento cotidiano y activa músculos del tren superior, core y piernas durante un solo recorrido

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Especialistas explican cómo realizar la caminata del granjero y detallan los beneficios y errores más comunes.
Especialistas explican cómo realizar la caminata del granjero y detallan los beneficios y errores más comunes. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCaminataCaminata del granjeroSalud
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.