Ciencia

Qué es la caminata del gorila: el ejercicio que mejora fuerza, equilibrio y coordinación

Expertos destacan beneficios en fuerza, coordinación y movilidad. Descubra cómo se practica y por qué gana popularidad en gimnasios y redes sociales

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Por La Nación / Argentina / GDA
La caminata del gorila destaca como una rutina viral que fortalece el cuerpo, mejora la movilidad y pone a prueba la coordinación con movimientos inspirados en primates.
La caminata del gorila destaca como una rutina viral que fortalece el cuerpo, mejora la movilidad y pone a prueba la coordinación con movimientos inspirados en primates. (ChatGPT/Generada con IA)







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