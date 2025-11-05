Ciencia

¿Qué es la biología cuántica y por qué podría cambiar la forma de entender la vida?

Una ingeniera estudia cómo los principios de la física cuántica podrían estar actuando dentro del cuerpo humano y otros seres vivos

Por O Globo / Brasil / GDA
La física cuántica podría ser esencial para entender funciones biológicas, como la acción de enzimas o el comportamiento celular ante campos magnéticos.
La física cuántica podría ser esencial para entender funciones biológicas, como la acción de enzimas o el comportamiento celular ante campos magnéticos. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

