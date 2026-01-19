¿Qué es el ‘Blue Monday’ y por qué esta fecha reaviva el debate sobre la tristeza y la salud mental?

El llamado día más triste del año expone la importancia de atender la salud mental y reconocer señales de depresión y ansiedad.

El tercer lunes de enero suele asociarse con el llamado Blue Monday, una fecha que se identifica como el día más triste del año. El concepto alude al impacto emocional que genera el regreso a la rutina tras la temporada navideña, junto con factores como el clima, las deudas y la presión por cumplir nuevos propósitos.

Este fenómeno funciona como un símbolo del estado emocional que muchas personas enfrentan al inicio del año. La tristeza y la ansiedad no aparecen de forma aislada. Estos estados se vinculan con trastornos como la depresión, que tienden a intensificarse luego del período festivo.

El retorno a las actividades cotidianas provoca en algunas personas un bajón emocional. Se manifiesta mediante ánimo bajo, tristeza persistente, ansiedad o irritabilidad. Estas señales evidencian la necesidad de atender la salud mental de forma constante.

El término Blue Monday surgió en 2005 en la Universidad de Cardiff. El psicólogo Cliff Arnall anunció entonces una fórmula para determinar el día más triste del año. La fecha recae siempre en el tercer lunes de enero.

Arnall utilizó variables como el clima, el nivel de endeudamiento, la situación económica, el tiempo transcurrido tras la Navidad y la dificultad para abandonar malos hábitos. Con estos elementos estableció la fecha.

Aunque el origen del Blue Monday se considera principalmente comercial, debido a su uso por agencias de viaje para promover ofertas, especialistas en salud mental señalan que la fecha permite visibilizar la depresión como una enfermedad que requiere atención.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la depresión como un trastorno mental común. Indica que se diferencia de los cambios habituales del estado de ánimo y afecta ámbitos como las relaciones familiares, sociales, escolares y laborales.

Ante la tristeza asociada al inicio del año, profesionales en salud mental recomiendan acciones concretas para manejar el malestar emocional. Entre ellas figura retomar la rutina de forma gradual, iniciar con tareas sencillas y agradables.

También se sugiere establecer hábitos adecuados de descanso, mantener horarios regulares de sueño, alimentación balanceada y actividad física. Estas prácticas contribuyen a la estabilidad emocional.

Otra recomendación consiste en incorporar actividades placenteras, como escuchar música, caminar o compartir con amistades y familiares. Estas acciones favorecen el bienestar psicológico.

Los especialistas aconsejan buscar ayuda profesional cuando los síntomas persisten. La consulta con psicólogos o psiquiatras resulta clave para un abordaje oportuno.

Asimismo, se plantea la importancia de fijar metas alcanzables. Los objetivos pequeños generan sensación de control y logro, en lugar de frustración.

Datos de la OMS indican que el 3,8% de la población mundial experimenta depresión. La condición afecta al 5% de los adultos y se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Tras la pandemia de covid-19, la salud mental adquirió mayor relevancia para las autoridades.

El Blue Monday pone en evidencia que las preocupaciones emocionales no se limitan a enero. Estas situaciones se mantienen durante todo el año y requieren atención permanente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.