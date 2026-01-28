Qué efectos tiene el aguacate en el cuerpo y quiénes no deberían consumirlo

El aguacate favorece la salud digestiva y cardiovascular gracias a su perfil nutricional, pero su consumo debe ser moderado en casos específicos.

El aguacate se consolida como uno de los alimentos más valorados en la alimentación saludable por su perfil nutricional y su uso frecuente en la cocina diaria. Aporta grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales. Estos nutrientes brindan energía, generan saciedad y apoyan funciones clave del organismo como la salud cardiovascular, el control del azúcar en sangre y el tránsito intestinal.

De pulpa suave y color verde, el aguacate forma parte de preparaciones simples y sofisticadas. Entre ellas destaca el tostadas con aguacate. Su consumo se asocia con el cuidado del corazón, la regulación de la glucosa y una mejor digestión.

El aguacate es el fruto del árbol aguacatero, originario de zonas subtropicales de Centroamérica. Este árbol puede alcanzar hasta 20 metros de altura. En Argentina, el producto se comercializa entre abril y diciembre. Las variedades más comunes son Hass y Pinkerton, reconocidas por su tamaño pequeño y su piel rugosa. Por la alta demanda, Tucumán, Salta y Jujuy se posicionan como las principales provincias productoras.

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina recomiendan incluir aguacate al menos una vez por semana como sustituto del aceite. La equivalencia sugerida es media unidad pequeña en lugar de una cucharada sopera de aceite. También se utiliza en preparaciones dulces como reemplazo de la manteca. En estos casos, aporta cremosidad y reduce el contenido de grasas saturadas.

Beneficios del aguacate

La licenciada en Nutrición Sol Vázquez explica que el aguacate es un alimento muy completo. Aporta grasas saludables, principalmente monoinsaturadas. También contiene fibra, potasio, magnesio, vitamina E, vitamina C y antioxidantes. Este perfil explica su impacto positivo en distintas funciones del cuerpo.

1. Salud digestiva: La Academia Española de Nutrición y Dietética indica que el aguacate aporta 6,3 g de fibra y 76,4 g de agua por cada 100 g. Esta combinación favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento. Además, contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo.

2. Mejora del colesterol: La Clínica Mayo informa que la fibra del aguacate ayuda a mejorar los niveles de colesterol HDL y la calidad del colesterol LDL. La institución aconseja consumir dos porciones por semana dentro de una dieta equilibrada para obtener estos efectos.

3. Sistema inmune y salud cerebral: La Fundación Española de la Nutrición señala que un aguacate de tamaño medio, de cerca de 200 g, aporta el 33% de las ingestas recomendadas de vitamina B6 en hombres de 20 a 39 años con actividad física moderada. En mujeres con las mismas características, el aporte alcanza el 38%. Esta vitamina resulta esencial para el desarrollo del cerebro, el sistema nervioso y el fortalecimiento del sistema inmunitario.

4. Salud cardiovascular: Investigadores de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard analizaron datos de 111.000 personas durante 30 años. El estudio determinó que quienes consumían el equivalente a un aguacate por semana presentaban un 16% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular y un 21% menos de riesgo de enfermedad coronaria. La reducción fue mayor cuando el aguacate sustituyó margarina, manteca, productos lácteos enteros, carnes procesadas o huevos.

Quiénes deberían moderar su consumo

Según Sol Vázquez, las grasas monoinsaturadas del aguacate, similares a las del aceite de oliva, ayudan a mejorar el perfil lipídico y tienen efecto antiinflamatorio. No obstante, se trata de un alimento con alta densidad energética. Por esta razón, el consumo requiere medida y equilibrio.

Las personas con insuficiencia renal avanzada deben moderar la ingesta de aguacate por su elevado contenido de potasio. Fuera de estas situaciones, el alimento resulta seguro y recomendable dentro de una dieta balanceada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.