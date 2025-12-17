Ciencia

¿Qué efecto tienen los rastros blancos de los aviones en el clima y por qué preocupan a la ciencia?

Un estudio científico advierte que los rastros blancos de los aviones pueden afectar el clima tanto o más que el dióxido de carbono y plantea ajustes en rutas aéreas para reducir el impacto

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Los rastros de condensación de los aviones actúan como nubes artificiales que retienen calor y agravan el impacto climático de la aviación.
Los rastros de condensación de los aviones actúan como nubes artificiales que retienen calor y agravan el impacto climático de la aviación. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCAviones
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.