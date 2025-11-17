Ciencia

¿Aviones que cruzan el mundo en minutos? Así avanza la nueva era supersónica

Modelos como el X-59 y el Overture quieren cambiar los viajes aéreos, acortando horas de vuelo y superando las limitaciones del Concorde

Por O Globo / Brasil / GDA
El Concorde, aeronave supersónica operada por Air France, se exhibe en un museo aéreo. Este modelo revolucionó la aviación comercial entre 1976 y 2003 con vuelos transatlánticos de menos de tres horas. Su alto costo operativo y un accidente fatal llevaron a su retiro definitivo.
El Concorde, aeronave supersónica operada por Air France, se exhibe en un museo aéreo. Este modelo revolucionó la aviación comercial entre 1976 y 2003 con vuelos transatlánticos de menos de tres horas. Su alto costo operativo y un accidente fatal llevaron a su retiro definitivo.







