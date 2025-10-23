¿Qué animal tiene más cromosomas? La respuesta cambió en 2025

La mariposa atlas azul fue confirmada en 2025 como el animal con más cromosomas. Su ADN podría ser útil para entender el cáncer.

Los cromosomas son estructuras ubicadas dentro del núcleo de las células y contienen el ADN. El término proviene del griego “chroma” (color) y “soma” (cuerpo), y fue acuñado en 1888 por el biólogo alemán Wilhelm von Waldeyer-Hartz.

En 1955, se determinó que los humanos tienen 23 pares de cromosomas, lo que representa un total de 46. Cada uno contiene cientos o miles de genes. En conjunto, el genoma humano está formado por entre 20.000 y 25.000 genes.

Antes de ese hallazgo, durante más de 30 años, se creyó que los humanos tenían 48 cromosomas. Aun si esa cifra fuera cierta, seguiría siendo muy inferior a la registrada en 2025 en una mariposa africana.

Un nuevo récord entre los animales

La mariposa atlas azul (Polyommatus atlanticus), que habita en la cordillera del Atlas en Marruecos, fue confirmada en 2025 como el animal multicelular con más cromosomas del planeta: 229 pares, es decir, 458 cromosomas en total.

Desde 2015 existía la sospecha de que esta especie podría tener esa cifra, pero la confirmación llegó gracias a un nuevo estudio realizado por el Instituto Wellcome Sanger del Reino Unido y el Instituto de Biología Evolutiva de España.

Los investigadores concluyeron que, durante un proceso evolutivo de tres millones de años, los cromosomas de esta mariposa se fragmentaron en regiones del ADN más frágiles, sin alterar sustancialmente la información genética. Esto provocó un aumento progresivo en la cantidad de cromosomas sin comprometer su funcionamiento.

Un caso único de inestabilidad cromosómica

Generalmente, cambios drásticos en la cantidad de cromosomas son señales negativas. La ciencia denomina esta condición inestabilidad cromosómica (CIN). Este fenómeno aparece en más del 90% de los tumores sólidos y en muchos tipos de cáncer hematológico.

En la mariposa atlas azul, esa inestabilidad no causó daño evolutivo, sino que contribuyó a su permanencia a lo largo del tiempo. Actualmente, las principales amenazas para la especie son externas: el cambio climático, la destrucción de bosques de cedro y el uso excesivo de pastizales en su hábitat natural.

Claves para la evolución y la medicina

El hallazgo ha abierto nuevas rutas de investigación en genética. Una hipótesis sugiere que la fragmentación cromosómica puede aumentar la diversidad genética, lo que permite una recombinación más amplia del ADN. Sin embargo, también podría representar desventajas biológicas, como mayor vulnerabilidad ambiental o complejidad reproductiva.

El estudio destaca otra posibilidad: la comprensión de este proceso en la mariposa podría ayudar a entender los mecanismos del cáncer en humanos. Algunos tipos de células cancerígenas también presentan reorganizaciones cromosómicas similares.

Los científicos consideran que estudiar a fondo esta especie podría ofrecer nuevas estrategias para frenar o interrumpir esos procesos celulares en humanos, con aplicaciones directas en tratamientos oncológicos.

LEA MÁS: Descubren una langosta con colores tan raros que solo aparece una entre 30 millones

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.