¿Qué animal tiene más cromosomas? La respuesta cambió en 2025

Una especie africana con 229 pares de cromosomas superó todos los registros conocidos y plantea nuevas hipótesis científicas

Por O Globo / Brasil / GDA
La mariposa atlas azul fue confirmada en 2025 como el animal con más cromosomas. Su ADN podría ser útil para entender el cáncer.
La mariposa atlas azul fue confirmada en 2025 como el animal con más cromosomas. Su ADN podría ser útil para entender el cáncer. (Dr. Roger Vila/The Institute of Evolutionary Biology)







