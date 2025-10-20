Ciencia

Descubren una langosta con colores tan raros que solo aparece una entre 30 millones

Un ejemplar único por su color fue descubierto en el océano. Científicos explican por qué su hallazgo es tan extraordinario

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Jackie, una langosta calico descubierta en Estados Unidos, ahora vive bajo protección por ser una entre 30 millones.
Jackie, una langosta descubierta en Estados Unidos, ahora vive bajo protección por ser una entre 30 millones. (Alyssa Stone/Northeastern University/Alyssa Stone/Northeastern University)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCLangostaEstados Unidos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.