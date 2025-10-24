¿Puede la lluvia artificial salvar a Nueva Delhi? Esto es lo que intenta India ante la contaminación extrema

India prueba siembra de nubes en Nueva Delhi para combatir el aire contaminado; científicos advierten sobre su baja eficacia.

Nueva Delhi enfrenta uno de los peores episodios de contaminación atmosférica de su historia reciente. Ante esta emergencia, el gobierno regional puso en marcha un experimento inédito: la inducción de lluvias artificiales mediante siembra artificial de nubes.

Este método busca reducir los niveles extremos de partículas en suspensión que afectan la salud pública. El objetivo inmediato es mejorar la calidad del aire en la capital india, considerada la ciudad más contaminada del mundo.

La ministra jefa de Nueva Delhi, Rekha Gupta, anunció el proyecto el jueves 22 de octubre en redes sociales. Indicó que se trata de un intento técnico y científico para combatir la crisis ambiental que se agravó tras las celebraciones del festival Diwali, también conocido como el festival de las luces.

Durante esa festividad se incrementó el uso de fuegos artificiales, lo cual elevó drásticamente los niveles de contaminación. Según el Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB), el Índice de Calidad del Aire (IQA) alcanzó un promedio de 305, considerado “muy malo”. En algunos sectores, el índice superó los 400, rango catalogado como “severo”.

Así funciona el experimento con nubes

El plan se basa en la siembra artificial de nubes, que utiliza ioduro de plata liberado desde aeronaves o drones para inducir la formación de gotas de agua y provocar lluvias.

El ministro de Medio Ambiente, Manjinder Singh Sirsa, confirmó que el primer vuelo de prueba se realizó en la zona de Burari, al norte de la ciudad, y regresó sin contratiempos. El gobierno espera generar la primera lluvia artificial el jueves 29 de octubre, si las condiciones climáticas lo permiten.

A pesar del entusiasmo oficial, expertos atmosféricos han mostrado escepticismo. Investigadores del Centro de Ciencias Atmosféricas de Nueva Delhi indicaron que esta medida tiene efectividad limitada y podría no enfrentar las verdaderas causas del problema.

Aseguraron que la técnica requiere de nubes adecuadas, escasas en los meses de invierno. Además, criticaron que no aborda los factores estructurales como las emisiones de automóviles, quemas agrícolas y la actividad industrial.

Advirtieron también sobre la falta de evidencia sobre beneficios sostenidos y el desconocimiento del impacto a largo plazo de los productos químicos usados en el proceso.

Contaminación crónica y efectos en la salud

Nueva Delhi ha encabezado los listados de ciudades más contaminadas del mundo durante más de una década. En 2024, los niveles de PM2,5 y PM10 aumentaron un 6% respecto al año anterior.

La situación se asemeja al episodio de contaminación extrema que vivió Pekín en 2013, aunque los índices actuales en la capital india ya superan aquellos niveles. La contaminación causa visibilidad reducida y ha generado un repunte en enfermedades respiratorias y cardiovasculares entre la población.

