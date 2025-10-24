Ciencia

¿Puede la lluvia artificial salvar a Nueva Delhi? Esto es lo que intenta India ante la contaminación extrema

El gobierno de Nueva Delhi impulsa un plan de lluvia artificial para reducir la contaminación agravada por el festival Diwali

Por O Globo / Brasil / GDA
India prueba siembra de nubes en Nueva Delhi para combatir el aire contaminado; científicos advierten sobre su baja eficacia.
India prueba siembra de nubes en Nueva Delhi para combatir el aire contaminado; científicos advierten sobre su baja eficacia. (Canva/Canva)







