Ciencia

Psicólogo revela por qué los recuerdos pueden impedir la felicidad presente

El reconocido psicólogo explicó cómo la memoria moldea la identidad y por qué vivir anclado al pasado puede afectar el bienestar

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Por La Nación / Argentina / GDA
Gabriel Rolón reflexionó sobre la felicidad, la nostalgia y la importancia de construir experiencias significativas en el presente.
Gabriel Rolón reflexionó sobre la felicidad, la nostalgia y la importancia de construir experiencias significativas en el presente. (ChatGPT/Generada con IA)







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