Ciencia

Psicólogo alerta sobre el preocupante aumento del distanciamiento familiar

A medida que más adultos cortan el contacto con sus padres, el psicólogo y autor Joshua Coleman pide un análisis más detallado de las causas y los efectos, y sugiere vías para la reconciliación

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Por Katherine Ellison
En una encuesta realizada en 2024 a más de 1.000 adultos estadounidenses, un tercio afirmó estar distanciado de un familiar directo.
En una encuesta realizada en el 2024 a más de 1.000 adultos estadounidenses, un tercio afirmó estar distanciado de un familiar directo. Foto: (KNOWABLE MAGAZINE/KNOWABLE MAGAZINE)







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