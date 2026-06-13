Psicólogo alerta sobre el preocupante aumento del distanciamiento familiar

En una encuesta realizada en el 2024 a más de 1.000 adultos estadounidenses, un tercio afirmó estar distanciado de un familiar directo. Foto:

Hijos adultos enfrentados con sus padres, hermanos contra hermanos: romper relaciones con familiares parece ser cada vez más habitual.

En una encuesta de YouGov realizada a 4.395 adultos estadounidenses, casi 4 de cada 10 encuestados afirmaron que “ya no mantienen relación” con uno o más miembros de su familia inmediata. Un episodio del podcast de Oprah sobre la “cultura del distanciamiento” acercó el tema a millones de oyentes.

Si bien las encuestas, las redes sociales y las noticias sobre rupturas de famosos de alto perfil ponen de relieve la prevalencia y el dolor de las rupturas familiares, la atención creciente, aunque limitada, de los investigadores aún no ha cuantificado cuánto se han multiplicado.

Sin embargo, hay muchos factores potenciales que influyen en las tasas de divorcio actuales, la polarización política, el individualismo creciente, la dependencia hacia los terapeutas y los memes de las redes sociales sobre relaciones tóxicas, afirma Joshua Coleman, autor, investigador y psicólogo con consulta privada en el área de la Bahía de San Francisco.

Todo ello llega en un momento en el que cada vez más estadounidenses dan prioridad a la salud mental, y en el que internet ayuda a las personas a encontrar vínculos fuera de la familia, añade.

“Del mismo modo que el divorcio ha dejado de ser estigmatizado, el distanciamiento también ha dejado de serlo”, sostiene Coleman.

“Existe un contagio social, especialmente en plataformas como Instagram y TikTok, que caracteriza este acto de romper los lazos como una forma de afirmar la propia identidad y proteger la salud mental”, agrega.

—Usted ha descrito el distanciamiento familiar en Estados Unidos como una epidemia, y está claro que no cree que eso sea algo positivo. ¿Por qué? Copiado!

Fractura una sociedad ya de por sí fracturada. Nos volvemos más tribales y más aislados. La familia es un lugar tan importante para la identidad, la autoestima y la salud mental que ponerla en la tabla de cortar es un error. Este alto nivel de distanciamientos deja a las personas mayores sin cuidadores y a los jóvenes sin recursos.

“Estamos dejando que el Estado ocupe el espacio en el que antes los miembros de la familia se ayudaban entre sí, incluso cuando el Estado hace un trabajo francamente pésimo en eso”.

El psicólogo, investigador y autor, Joshua Coleman. (JAMES PROVOST (CC BY-ND)/JAMES PROVOST (CC BY-ND))

—¿Qué está causando todas estas rupturas? Copiado!

Depende de a quién le preguntes. Si miras las encuestas a hijos adultos, dirán que la razón principal es el abuso emocional y quizá las diferencias de valores, mientras que los padres tienden más a culpar a su divorcio, al matrimonio de su hijo o a la terapia de su hijo.

“Los investigadores han encontrado diferencias radicales en estas distintas perspectivas.

“Sabemos que el divorcio de los padres se asocia con un alto riesgo de distanciamiento. Cuando encuesté a más de 1.600 padres distanciados en el 2020, descubrí que alrededor del 70 % de ellos se distanciaron de un hijo tras divorciarse del otro progenitor biológico. Es una cifra realmente alta, pero quizá no sorprendente.

“El divorcio puede reestructurar radicalmente los lazos familiares y las percepciones. Un hijo que durante mucho tiempo consideró a la familia como una unidad única puede ahora verla como una afiliación laxa de individuos. Y, por supuesto, cuando el divorcio es conflictivo, los niños pueden sentir que tienen que ponerse del lado de uno de los padres en contra del otro.

“El nuevo matrimonio también supone un riesgo, porque el hijo adulto puede sentirse desplazado por los nuevos hermanos o hermanastros, o puede que no le guste la nueva esposa o el nuevo esposo.

“Otro factor importante hoy en día es la política. En la encuesta de Harris, el 42% afirmó que la política era el principal factor que separaba a los miembros de la familia".

—Son los hijos quienes suelen iniciar estos distanciamientos, ¿verdad? Copiado!

Es cierto. No disponemos de estudios sólidos sobre los padres, pero sabemos que son una minoría y que, por lo general, se debe a motivos religiosos o a que desaprueban la identidad de género del hijo o, tal vez, a la persona con la que se ha casado, o sus valores.

—¿Es habitual que se reparen estos distanciamientos? Copiado!

La investigación de la socióloga Rin Reczek, de la Universidad Estatal de Ohio, ha revelado que el 81 % de las madres y el 69 % de los padres acaban reconciliándose con su hijo. A mí me parece una cifra elevada, pero si es así, resulta tranquilizador. No creo que sea inusual que las personas distanciadas retomen la relación, aunque sea temporalmente.

—¿Qué sabemos sobre los comportamientos más prometedores para un padre que quiere “reconciliarse”? Copiado!

En mis encuestas, he encontrado sin duda grandes beneficios para los padres que escriben una carta de disculpa, en la que reconocen los sentimientos de su hijo adulto y asumen la responsabilidad por el daño que puedan haber causado.

“Esto requiere que reconozcan honestamente lo que hicieron o dejaron de hacer que resultó hiriente, y que estén dispuestos a escuchar lo que el hijo tiene que decir e intentar modificar su comportamiento. He descubierto que este es el mayor indicador de quienes finalmente se reconcilian”.

Este artículo apareció originalmente en Knowable en Español, una publicación sin ánimo de lucro dedicada a poner el conocimiento científico al alcance de todos. Suscríbase al boletín de Knowable en Español.