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Impedir ver a un hijo también es violencia doméstica (aunque la ley aún no lo diga)

Estamos ante el ejercicio abusivo de una posición de poder dentro de la familia, en detrimento de derechos fundamentales, especialmente de personas menores de edad

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Por Alberto Yglesias Vicente
Pareja, padres discutiendo, peleando. Niño, hijo sufriendo en silencio
A las discusiones frecuentes y las diferencias insalvables suele seguir la separación y, luego, es común que se utilice a los hijos para "hacer sufrir" al otro. (Shutterstock/Foto)







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