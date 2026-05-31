Ciencia

Psicólogo advierte sobre el riesgo de vivir atrapado en la nostalgia y olvidar el presente

El reconocido psicólogo reflexionó sobre la memoria, los recuerdos idealizados y la importancia de construir bienestar en el presente

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Por La Nación / Argentina / GDA
Rolón alertó sobre el riesgo de vivir anclado al pasado o esperando una felicidad futura sin aprovechar las oportunidades actuales.
Rolón alertó sobre el riesgo de vivir anclado al pasado o esperando una felicidad futura sin aprovechar las oportunidades actuales. (ChatGPT/Generada con IA)







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