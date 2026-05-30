Ciencia

Jean-Paul Sartre y la frase que desafía el peso del pasado: ‘Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros’

El psicólogo Gabriel Rolón retomó una de las frases más conocidas de Jean-Paul Sartre para explicar cómo los recuerdos, las experiencias y los vínculos influyen en la construcción de la identidad

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Por La Nación / Argentina / GDA
La reflexión de Sartre sobre la identidad volvió al debate tras una explicación de Gabriel Rolón sobre memoria, pasado y transformación personal.
La reflexión de Sartre sobre la identidad volvió al debate tras una explicación de Gabriel Rolón sobre memoria, pasado y transformación personal. (Willy Pragher/Landesarchiv Baden-Württemberg)







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La Nación / Argentina / GDA

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