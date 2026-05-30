Jean-Paul Sartre y la frase que desafía el peso del pasado: ‘Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros’

La reflexión de Sartre sobre la identidad volvió al debate tras una explicación de Gabriel Rolón sobre memoria, pasado y transformación personal.

La relación entre el pasado, la identidad y la capacidad de transformación personal fue uno de los temas que abordó el psicólogo Gabriel Rolón durante una entrevista con LA NACION de Argentina. En ese contexto, retomó una de las reflexiones más conocidas del filósofo francés Jean-Paul Sartre: “Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”.

La frase surgió mientras analizaba cómo los recuerdos, las experiencias y los vínculos influyen en la construcción de la personalidad. Según explicó Rolón, la historia de cada persona tiene un peso importante. Sin embargo, no determina de forma absoluta quién puede llegar a ser.

El especialista señaló que muchas personas permanecen atrapadas entre la nostalgia de un pasado idealizado y la expectativa de una felicidad futura. Esa dinámica puede alejarlas de la posibilidad de construir bienestar en el presente.

Qué significa la frase de Jean-Paul Sartre

La expresión citada por Rolón forma parte del pensamiento existencialista de Sartre. El filósofo sostenía que los seres humanos no están completamente definidos por las circunstancias que vivieron.

La idea plantea que, aunque nadie elige por completo su entorno familiar, social o emocional, sí conserva un margen de libertad para decidir cómo responder a esas experiencias.

Desde esa perspectiva, las vivencias dejan marcas. No obstante, esas marcas no obligan a repetir conductas o historias de manera automática.

El papel de los recuerdos en la identidad

Durante la conversación, Rolón también reflexionó sobre la forma en que las personas reconstruyen emocionalmente su pasado.

Según explicó, los recuerdos funcionan como un espacio donde permanecen experiencias y personas que ya no están presentes. También indicó que la memoria suele modificar ciertos acontecimientos con el paso del tiempo.

El psicólogo comparó ese proceso con una especie de edición emocional. De acuerdo con su análisis, las personas tienden a reinterpretar episodios de la infancia, relaciones familiares o momentos significativos.

Esa reconstrucción puede provocar que algunas experiencias sean recordadas de forma más idealizada que como ocurrieron en realidad.

Aun así, Rolón consideró que ese fenómeno no reduce el valor emocional de los recuerdos. Por el contrario, forman parte de la identidad de cada individuo.

Cómo las experiencias moldean quiénes somos

Hacia el final de su reflexión, el psicólogo enumeró distintos momentos que participan en la construcción personal.

Entre ellos mencionó las emociones de la infancia, los primeros descubrimientos, los vínculos afectivos y las decisiones importantes de la juventud.

Para ejemplificar esa idea, señaló situaciones como la emoción de descubrir una primera guitarra a los cinco años, vivir una experiencia en el campo junto al padre durante la niñez o iniciar una carrera universitaria a los 18 años.

Según su planteamiento, la persona que alcanza la felicidad en el presente también está formada por todas esas experiencias acumuladas a lo largo de la vida.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.