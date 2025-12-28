Ciencia

Primera Superluna del 2026 sorprenderá en enero: cuándo verla y por qué brillará más de lo habitual

El plenilunio de enero abrirá el calendario lunar de 2026 con una Superluna invernal que destacará por su tamaño y luminosidad

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Así se despidió la superluna, sobre el aeropuerto Juan Santamaría, este jueves por la mañana. Fue la segunda de dos fases de luna llena en el mes de agosto que formó parte de un fenómeno poco frecuente al que se conoce como Luna Azul, aunque no tiene que ver con su color. El término en realidad se utiliza cuando se producen dos lunas llenas en un mismo mes del calendario, un evento poco común que solo puede ocurrir en los meses más largos. La próxima “luna azul” se espera para diciembre de 2024, otro mes con 31 días, y se repetirá hasta mayo de 2026.
La Luna del Lobo brillará el 3 de enero como la primera Superluna de 2026 y será más grande y luminosa. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGSuperlunaLuna del LoboLuna llena
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.