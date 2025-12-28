Primera Superluna del 2026 sorprenderá en enero: cuándo verla y por qué brillará más de lo habitual

La Luna del Lobo brillará el 3 de enero como la primera Superluna de 2026 y será más grande y luminosa.

La primera Luna llena de 2026 aparecerá en el cielo el 3 de enero. Este evento marcará el inicio del calendario lunar del nuevo año y ofrecerá un brillo superior al habitual, debido a que coincidirá con la primera Superluna del año.

La Luna del Lobo, nombre tradicional del plenilunio de enero, alcanzará su punto máximo a las 5.03 a. m. (hora del Este). Según Star Walk, se observará 6% más grande y 12% más brillante que un plenilunio común, por su cercanía a la Tierra durante esa fase.

El origen del nombre responde a relatos de aldeanos en América y Europa, quienes escuchaban a los lobos aullar en las noches frías de enero. Este plenilunio ocurre después del solsticio de invierno, etapa que también motivó la denominación Luna después de Yule en tradiciones europeas.

La diversidad cultural impulsó otras variantes. Algunas comunidades se enfocaron en la fauna local y la nombraron Luna del Oso o Luna del Ganso. Otras resaltaron el entorno invernal y la llamaron Luna Tranquila (celtas) o Luna Fría (Cheroquis).

Calendario lunar de enero de 2026

Las fases lunares para enero, según The Sky Live, serán las siguientes:

1.º y 2 de enero: Luna gibosa creciente , fase posterior al Cuarto Creciente.

, fase posterior al Cuarto Creciente. 3 de enero: Luna llena , cuando la Luna se ubica en dirección opuesta al Sol con una separación angular cercana a 180 grados .

, cuando la Luna se ubica en dirección opuesta al Sol con una separación angular cercana a . Del 4 al 9 de enero: Gibosa menguante , etapa posterior a la Luna Llena.

, etapa posterior a la Luna Llena. 10 de enero: Cuarto menguante , con separación angular de 90 grados respecto del Sol.

, con separación angular de respecto del Sol. Del 11 al 17 de enero: Luna menguante , última parte del ciclo lunar.

, última parte del ciclo lunar. 18 de enero: Luna nueva , cuando la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol y la separación angular es cercana a 0 grados .

, cuando la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol y la separación angular es cercana a . Del 19 al 25 de enero: Luna creciente , primera fase visible del ciclo y con aumento diario de la separación respecto del Sol.

, primera fase visible del ciclo y con aumento diario de la separación respecto del Sol. 26 de enero: Cuarto creciente , ubicado a 90 grados al Este del Sol.

, ubicado a al Este del Sol. Del 27 al 31 de enero: Gibosa creciente, avance hacia el siguiente plenilunio.

Superlunas de 2026

El año 2026 contará con tres Superlunas principales:

3 de enero: Luna del Lobo , primera Superluna del año.

, primera Superluna del año. 24 de noviembre: Luna del Castor .

. 23 de diciembre: Luna Fría, ideal para observaciones en la época navideña, según Moon Phase Today.

