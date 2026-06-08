Primer video submarino de un tiburón blanco adulto en el Mediterráneo sorprende a científicos y buzos

Científicos y buzos documentaron un raro encuentro con un tiburón blanco adulto en el estrecho de Sicilia durante una misión ambiental.

Un tiburón blanco adulto fue filmado bajo el agua en el mar Mediterráneo durante una misión de conservación entre Sicilia y Túnez. Según la fundación Healthy Seas, este podría ser el primer registro submarino documentado de un ejemplar adulto de la especie en su hábitat natural dentro de esta región.

Las imágenes fueron captadas por el buzo técnico Derk Remmers durante una operación de retiro de redes de pesca abandonadas. La misión se realizó en el estrecho de Sicilia y reunió a integrantes de Healthy Seas, Ghost Diving y la Society for Documentation of Submerged Sites (SDSS).

De acuerdo con los organizadores, aunque existían reportes ocasionales de avistamientos de tiburones blancos en la superficie del Mediterráneo, hasta ahora no se habían documentado encuentros filmados por buzos bajo el agua.

Hallazgo ocurrió durante una misión para retirar redes fantasma

La expedición tenía como objetivo eliminar redes fantasma atrapadas en un naufragio situado en una de las zonas con mayor actividad pesquera del Mediterráneo.

Estas redes abandonadas continúan capturando animales marinos durante años. Los organizadores señalaron que representan una amenaza constante para numerosas especies de la región.

En inmersiones previas, los equipos detectaron tortugas bobas amenazadas y grandes peces atrapados en los restos de artes de pesca. El naufragio funciona como un arrecife artificial que atrae a diversas especies marinas.

Sin embargo, cuando las redes quedan enganchadas en la estructura, el sitio se convierte en una trampa para la fauna.

El encuentro con el tiburón ocurrió durante el descenso hacia el naufragio, ubicado a unos 40 metros de profundidad.

Remmers indicó a medios internacionales que nunca imaginó presenciar una escena de este tipo. Explicó que la probabilidad de encontrarse con un tiburón blanco adulto bajo el agua en el Mediterráneo es extremadamente baja tras décadas de trabajo en naufragios y proyectos de retiro de redes.

Pese a la sorpresa, el grupo continuó con la operación planificada para retirar los equipos de pesca abandonados. El buzo afirmó que la experiencia reforzó la importancia de proteger estos ecosistemas marinos.

Registro aporta información valiosa para la ciencia

Además de retirar las redes, los investigadores realizaron tareas de monitoreo de biodiversidad y recolectaron ADN ambiental (eDNA).

Los científicos indicaron que los análisis continuarán durante los próximos meses. Los resultados podrían aportar nuevos datos sobre las especies que utilizan esta zona como hábitat.

Para los especialistas involucrados en el proyecto, el registro representa una oportunidad poco frecuente para estudiar una especie que enfrenta una situación crítica en el Mediterráneo.

El investigador Carlo Cattano, del Centro Marino de Sicilia de la Estación Zoológica Anton Dohrn, explicó que gran parte del conocimiento actual sobre los tiburones blancos en la región proviene de ejemplares muertos capturados de forma accidental por actividades pesqueras.

Según el científico, observaciones directas como esta permiten mejorar la comprensión sobre la distribución, hábitos y comportamiento de una especie cuya supervivencia se encuentra amenazada por las actividades humanas.

Estrecho de Sicilia confirma su importancia ecológica

Cattano añadió que las investigaciones realizadas sobre tiburones en la zona permitieron identificar varios puntos críticos para especies amenazadas.

El especialista consideró que este avistamiento aporta evidencia adicional sobre el valor de conservación del estrecho de Sicilia.

Por su parte, la directora de Healthy Seas, Veronika Mikos, destacó que el contexto del hallazgo resulta tan relevante como el propio encuentro con el depredador.

La organización recordó que el tiburón apareció mientras el equipo retiraba redes fantasma de un ecosistema asociado a un naufragio que funciona como un importante foco de biodiversidad.

Mikos señaló que episodios como este muestran la riqueza biológica que aún albergan las aguas costeras del Mediterráneo y evidencian la necesidad de protegerlas frente a amenazas evitables como las redes abandonadas y la sobrepesca.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.