Ciencia

Primer video submarino de un tiburón blanco adulto en el Mediterráneo sorprende a científicos y buzos

El hallazgo ocurrió durante el retiro de redes fantasma cerca de Sicilia y abre una oportunidad única para estudiar a la especie

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos y buzos documentaron un raro encuentro con un tiburón blanco adulto en el estrecho de Sicilia durante una misión ambiental.
Científicos y buzos documentaron un raro encuentro con un tiburón blanco adulto en el estrecho de Sicilia durante una misión ambiental. (Derk Remmers/Ghost Diving)







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