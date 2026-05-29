Ciencia

Primer trasplante simultáneo de riñones e hígado de cerdo en humano muestra resultados clave en sus primeras horas

La cirugía se realizó en un paciente con muerte cerebral y permitió evaluar por primera vez tres órganos porcinos trasplantados al mismo tiempo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Los órganos modificados genéticamente funcionaron durante las primeras horas, pero después aparecieron indicios tempranos de rechazo inmunológico.
Los órganos modificados genéticamente funcionaron durante las primeras horas, pero después aparecieron indicios tempranos de rechazo inmunológico. (kallerna/Wikimedia Commons)







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