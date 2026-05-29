Primer trasplante simultáneo de riñones e hígado de cerdo en humano muestra resultados clave en sus primeras horas

Los órganos modificados genéticamente funcionaron durante las primeras horas, pero después aparecieron indicios tempranos de rechazo inmunológico.

Un hombre de 53 años con muerte cerebral se convirtió en la primera persona en recibir al mismo tiempo dos riñones y un hígado completos de un cerdo modificado genéticamente. El procedimiento marcó un hito en la investigación de los xenotrasplantes y permitió observar el comportamiento de varios órganos animales dentro de un organismo humano.

La intervención se realizó en un paciente con enfermedad renal crónica y una grave hemorragia cerebral que derivó en la confirmación médica de muerte cerebral. Con autorización de la familia, los médicos mantuvieron el funcionamiento de sus órganos durante casi cinco días para desarrollar el experimento.

Los resultados de las primeras 24 horas se publicaron este viernes 29 de mayo en la revista científica Cell Press. Durante ese periodo, el organismo no presentó señales de rechazo a los órganos trasplantados.

Antes de la cirugía, los órganos del cerdo pasaron por un proceso de modificación genética en seis puntos de su genoma.

Tres genes humanos se incorporaron para reducir el riesgo de problemas relacionados con la coagulación sanguínea. Además, los investigadores eliminaron tres genes porcinos con el objetivo de disminuir la posibilidad de rechazo inmunológico contra los riñones y el hígado.

Las primeras horas posteriores al trasplante ofrecieron señales alentadoras.

Uno de los momentos más relevantes ocurrió 19 horas después de la operación. El hígado porcino comenzó a secretar bilis y mostró indicios de funcionamiento normal.

Los dos riñones también registraron resultados positivos. Los niveles elevados de creatinina y urea del paciente regresaron a parámetros normales. Este comportamiento sugirió que ambos órganos filtraban correctamente los desechos del organismo.

Sin embargo, el panorama cambió después de las 36 horas.

El equipo médico detectó signos tempranos de rechazo. Entre ellos figuró la sustitución progresiva de células porcinas en el hígado por células humanas. También aparecieron pequeñas áreas de necrosis tisular y fenómenos de coagulación sanguínea en el órgano trasplantado.

Los investigadores plantearon una hipótesis para explicar este comportamiento.

Según el estudio, la reacción podría estar relacionada con niveles elevados de la célula inmunológica S100A12+ presentes en los órganos porcinos. Los científicos analizan si estas estructuras favorecieron procesos inflamatorios una vez que los medicamentos destinados a prevenir el rechazo comenzaron a ser identificados como objetivos por el sistema inmunológico.

Un paso inédito para los xenotrasplantes

Los procedimientos que trasladan órganos, tejidos o células de una especie animal a un ser humano reciben el nombre de xenotrasplantes.

Hasta ahora, la mayoría de los experimentos con órganos de cerdo involucraron un único órgano.

La cautela médica explicó gran parte de esta limitación. Los trasplantes múltiples requieren una preparación más compleja y cirugías más extensas. Además, las personas que necesitan varios órganos suelen presentar condiciones de salud más delicadas.

Pese a esos desafíos, distintos grupos científicos continuaron con sus investigaciones.

China y Estados Unidos avanzan en ensayos clínicos nacionales que permitieron a un pequeño grupo de pacientes recibir órganos de cerdo. Entre ellos figuran corazones, riñones, hígados parciales y pulmones.

El investigador Wayne Hawthorne, de la Universidad de Sídney en Australia, señaló que los xenotrasplantes multiorgánicos tienen posibilidades reales de aplicación futura.

Actualmente, los trasplantes de múltiples órganos ya se realizan con donantes humanos. Sin embargo, la escasez de órganos disponibles impulsa a equipos científicos de distintos países a buscar alternativas. Entre las líneas de investigación más activas destaca el uso de riñones de cerdo como posible solución para ampliar la disponibilidad de órganos para trasplante.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.