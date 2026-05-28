Ciencia

¿Por qué volvemos una y otra vez a escuchar las mismas canciones?

La ciencia encontró que escuchar música conocida reduce la incertidumbre y activa redes cerebrales ligadas a la memoria y el placer

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Por Jailine González Gómez
La música familiar activa sistemas de memoria y recompensa que permiten al cerebro anticipar sonidos y reducir la incertidumbre.
La música familiar activa sistemas de memoria y recompensa que permiten al cerebro anticipar sonidos y reducir la incertidumbre. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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