¿Por qué volvemos una y otra vez a escuchar las mismas canciones?

La música familiar activa sistemas de memoria y recompensa que permiten al cerebro anticipar sonidos y reducir la incertidumbre.

Escuchar una canción una y otra vez no es solo una costumbre emocional ni un gesto de nostalgia. La ciencia ha demostrado que el cerebro humano está diseñado para encontrar placer en aquello que puede predecir.

Investigaciones del Center for Music in the Brain (MIB), en Dinamarca, concluyen que las melodías conocidas activan sistemas de memoria y recompensa distintos a los que participan cuando una persona escucha música nueva. El hallazgo ayuda a explicar por qué muchas personas regresan constantemente a las mismas listas de reproducción, incluso cuando tienen acceso ilimitado a millones de canciones.

La investigación fue liderada por Gemma Fernández Rubio y Leonardo Bonetti junto con científicos como Elvira Brattico, Peter Vuust, Morten L. Kringelbach y S.A. Kotz.

La teoría detrás de estos estudios se conoce como “Codificación Predictiva de la Música”. Parte de una idea central: el cerebro funciona como una máquina que intenta anticipar el futuro con base en experiencias previas. En términos musicales, cada canción escuchada deja patrones almacenados que luego sirven para predecir qué nota sigue, cuándo cambia el ritmo o cómo terminará una melodía.

Cuando la predicción coincide con lo que realmente suena, el cerebro reduce la incertidumbre. Ese proceso resulta biológicamente gratificante.

Para probar cómo reacciona el cerebro ante música familiar y desconocida, los investigadores trabajaron con 71 participantes utilizando magnetoencefalografía (MEG), una tecnología capaz de registrar la actividad cerebral con alta precisión temporal.

Durante la primera fase del experimento, las personas debían memorizar dos versiones del mismo preludio de Johann Sebastian Bach. Una mantenía la estructura tonal tradicional y era altamente predecible. La otra había sido transformada en una versión atonal e impredecible.

Después, los participantes escucharon 80 secuencias musicales cortas. Algunas pertenecían a las piezas que ya habían memorizado y otras eran completamente nuevas. Su tarea consistía en identificar cuáles eran familiares y cuáles no.

Los resultados mostraron diferencias claras. Las melodías conocidas fueron reconocidas con tiempos de reacción mucho más rápidos y con mayor precisión. Además, el cerebro activó redes más complejas asociadas con la memoria, especialmente regiones como el hipocampo y el giro cingulado derecho.

En cambio, cuando la música era nueva o impredecible, el procesamiento dependía más de áreas auditivas básicas. El cerebro necesitaba invertir más esfuerzo para interpretar sonidos que no encajaban con sus expectativas previas.

La investigación también profundiza en un concepto que los científicos llaman “biografía de escucha”. Según el estudio, el significado de la música no es universal ni funciona igual que el lenguaje hablado. Una canción adquiere valor a partir de recuerdos, experiencias personales, preferencias y emociones acumuladas a lo largo de la vida. Eso explica por qué una misma melodía puede resultar irrelevante para una persona y profundamente significativa para otra.

Esa biografía sonora también moldea los “modelos predictivos” del cerebro. Cada canción escuchada en la infancia, cada disco repetido durante la adolescencia o cada tema asociado a momentos específicos contribuye a construir patrones internos que luego facilitan el reconocimiento y generan sensación de familiaridad.

Los investigadores también encontraron evidencia sobre el papel de la dopamina en este proceso. La molécula, asociada con los circuitos de recompensa y motivación, actuaría como una señal química que ayuda a consolidar memorias musicales y dirigir la atención hacia estímulos relevantes.

En otras palabras, el cerebro no solo recuerda la música que conoce: también recompensa la capacidad de anticiparla correctamente.

La idea conecta con otro hallazgo del estudio: los seres humanos tienen una motivación biológica por reducir la incertidumbre. Escuchar música familiar satisface parcialmente esa necesidad porque permite que el cerebro confirme constantemente sus propias predicciones.

La familiaridad, en este contexto, funciona como una forma de eficiencia cognitiva.

Los estudios revisados por el equipo del MIB sugieren además que la relación sostenida con la música podría tener implicaciones más amplias sobre el envejecimiento cerebral. Las personas con entrenamiento musical o exposición constante a melodías familiares muestran mejor desempeño en tareas relacionadas con memoria auditiva y reconocimiento de secuencias.